Beskyldt for kræftløgn: - Det er fuldstændig absurd

Anna Seneca delte med sine følgere, at hun blev undersøgt for mulig brystkræft, og det fik flere til at beskylde hende for at lyve for at få opmærksomhed

Tæt på 200.000 følger med, når Anna Seneca deler ud af sine tanker og viser sit privatliv frem på Instagram.

Også da den tidligere deltager i 'Paradise Hotel' for nylig kunne dele, at hun skulle undersøges for brystkræft. Og selvom det efterfølgende væltede ind med støtte, var det ikke kun sympatierklæringer, der ramte hendes indbakke.

Derfor valgte Anna Seneca at lægge sit resultat frem til frit skue på sin Instagram-profil.

- Jeg har stort set kun fået gode beskeder, og derfor er det også så ærgerligt, at der kommer de der 10-15 beskeder fra folk, som skriver, at jeg kun har gjort det for at få opmærksomhed, eller at det ikke er så slemt, som jeg fremstiller det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er fuldstændig absurd, hvad folk kan finde på at skrive om andre mennesker, som de slet ikke kender. Det er utroligt, at jeg stadig kan blive chokeret, når jeg alligevel har været i det så længe. Men jeg synes, det er en ærgerlig tendens, at man føler sig tvunget til at bevise ting på den måde, så det overskygger ens budskab.

Anna er lettet over, at hun igen kan lægge planer for sit liv og sommeren. Foto: Emil Agerskov

Ingen kræft

Heldigvis for Anna var det gode nyheder, der åbenbarede sig, da hun klikkede ind på resultatet på sundhed.dk, men alligevel gav svaret hende blandede følelser.

- Det var virkelig en lettelse, og jeg sad med en følelse af, at nu kunne jeg endelig lægge planer for mit liv igen efter at have været på standby i en måned, siger hun og tilføjer:

- Det er lidt underligt at sige, for jeg er jo glad for, at det er endt, som det er, men det er, som om alle mine følelser først kommer op nu. Pludselig blev jeg ked af det, for det havde jeg ikke haft plads til før.

Samtidig gav det hende en følelse af dårlig samvittighed at lægge svaret på prøven frem for følgerne.

- Der sidder jo andre mennesker, som ikke er lige så heldige at få en god besked. Men jeg havde behov for at vise, at det bestemt ikke er noget, man skal spøge med, siger Anna Seneca.

Måtte google det

Da Anna Seneca gik til sin egen læge med en knude i brystet og blev henvist til udredning for brystkræft, var det i første omgang med beskeden om, at hun skulle vente 27 dage på undersøgelsen.

Og selvom hun endte med at få kæmpet sig til en tidligere tid, har ventetiden alligevel fyldt for hende.

- Selvfølgelig var jeg godt klar over, at der ville være ventetid, men jeg synes virkelig, at ventetiden har været mere omfattende og ubehagelig, end jeg havde regnet med, siger hun.

Anna Seneca blev kendt, da hun medvirkede i 'Paradise Hotel' for få år siden. Foto: Viaplay Group

Ved første undersøgelse havde de nemlig ikke fået nok væv med, og Anna Seneca måtte have taget en rebiopsi. Herefter ventede og ventede hun på et opkald, som aldrig kom. I stedet læste hun selv prøvesvaret på sundhed.dk.

- Jeg måtte selv google mig frem til, hvad de forskellige lægelige betegnelser betød, og jeg kunne jo heldigvis hurtigt se, at det var gode nyheder. Men det er nok med til at forstærke de følelser, jeg har. At jeg selv skulle tage det ansvar på mig og søge de oplysninger. Jeg går jo stadig og venter på, at de ringer og giver mig en lægelig forklaring, siger hun.

- Har du selv ringet eller taget kontakt til din egen læge, eller hvad gør du dig af overvejelser om det?

- Da jeg fik svaret, kontaktede jeg faktisk min kirurg, og han var god til at forklare det hele. Ud fra hvad han kunne se i journalen, og ud fra hvad han kunne se på mit bryst, så er det en helt normal kirtel.

- Men jeg har ikke ringet til sygehuset, for jeg har virkelig været opsøgende gennem hele forløbet, og nu gider jeg ikke det mere. Men hvis man ikke har kræfter til at være så opsøgende, eller hvis man bare stoler blindt på dem, så er det jo bare det, man gør, siger Anna Seneca.