Beskyldt i årevis: Anklages for at snylte på andres talent

Kilder fra musikbranchen mener, at 'X Factor'-dommer Martin Jensen har begrænsede evner og pynter sig med lånte fjer som artist ved som galionsfigur at have bygget en stor karriere baseret på andres arbejde. Det er jantelov, siger han selv og betoner, at han har sat sit fingeraftryk på det hele

- Jeg er en af de største musikere herhjemme i Danmark.

Sådan beskriver 'X Factor'-dommer Martin Jensen sig selv i DR-dokumentarserien 'Hvem fanden er Martin Jensen?' fra 2019.

Ofte betragtes han da også som en talentfuld stjerneproducer og dj, der har musikalske evner som få. Det skyldes ikke mindst de to monsterhits 'All I Wanna Do' og især 'Solo Dance', der væltede klodens dansegulve i 2016 med ham som artist, selv om han hverken skrev eller producerede dem.

Martin Jensen stemmer i og kalder sig altid 'manden bag' sine hits, og det er sød elektronisk popmusik i ørerne på fans især i udlandet, der år efter år på baggrund af meritterne kvitterer ved at stemme ham ind blandt de 100 bedste dj's i verden. Det sikrer ham lukrative jobs på de allerstørste scener i verden.

Det er dog en sandhed med modifikationer, at han er en dygtig producer, mener flere branchefolk, Ekstra Bladet har talt med.

Den 30-årige artist fra Sorring nær Låsby bør nemlig ifølge tre navnkundige skikkelser fra den elektroniske del af den danske musikbranche slet ikke kalde sig musiker, for han producerer og skriver ikke sin musik selv, lyder det.

Det har han folk til.

Frygt for udfrysning

De tre kilder medvirker på betingelse af at være anonymiseret. Der kan nemlig ifølge dem være enorme repressalier fra en indspist musikbranche, hvis man åbner munden og taler dårligt om kollegaer.

De tegner alle uafhængigt af hinanden samme billede af Martin Jensen: En habil dj, men hvis formåen som sangskriver og producer beskrives som 'nærmest ikke eksisterende'. Ifølge dem er han primært galionsfigur for en karriere baseret på andres dygtighed.

- Jeg er manden bag mig selv og mit brand. Sådan skal det forstås, når jeg siger, at jeg er manden bag mine hits. Jeg har aldrig påstået, at jeg har lavet dem helt selv, og alle medvirkende på tracks skabt i mit univers bliver i øvrigt krediteret. Angående DR-dokumentaren så blev jeg ved med at sige, at jeg var dj og producer, men DR ville rigtig gerne have, at jeg sagde musiker. Det var ikke med min gode vilje, siger Martin Jensen og fortsætter:

- Jeg er sikker på, at det heller ikke er Bjarke Ingels, der sidder og tegner alt i BIG. Jeg er arkitekten og CEO i mit eget projekt. Det er det, jeg kan, og det er det, jeg er god til. Alle får jo hjælp til at lave musik. Det er jo muligvis også det, der går galt, hvis folk sidder og tror, at Justin Bieber eller Taylor Swift laver deres musik og alting selv. Jeg gør det samme - allierer mig med de dygtigste i branchen og prøver at skabe noget unikt, siger Martin Jensen.

DR afviser, at de har bedt Martin Jensen om at ændre prædikat.

'Der er ikke nogle omkring produktionen af ’ Hvem fanden er Martin Jensen’, der kan bekræfte, at der har fundet en sådan udveksling af titler eller mærkater sted. Vi har ingen holdning til eller interesse i, at Martin Jensen skal kalde sig andet, end han er', skriver DR’s redaktør for Unge, Ekstern produktion, Trine Skovgaard, i en mail .

Afviser PR-stunt

Allerede i 2017 begyndte en pippen på sociale medier om maskinsælgeren fra det mørke Jylland, der pludselig blev superstjerne på rekordtid, men ifølge visse kollegaer pyntede sig med lånte fjer.

'Martin Jensen som årets 'producer'? Are you kidding me? Den mand er en lige så 'oprigtig' producer, som Paris Hilton er en 'dj'. Nu må det her cirkus stoppe!,' skrev den verdenskendte producer Dj Aligator på Facebook, da Jensen var nomineret til en pris, hvilket medførte et alenlangt kommentarspor.

'De kunne vel give prisen til hans ghost-producer', lød en kommentar.

'Det kan vel ikke komme bag på dig, at musikbranchen nu om dage kun handler om markedsføring - ikke om talent eller arbejdsindsats. Som PR-mand kan jeg kun lette på hatten og sige: Godt arbejde. Som musikelsker ... det er en anden sag', skrev en anden.

Martin Jensen afviser:

- Jeg er ret sikker på, at hvis jeg ikke kunne noget selv, så ville alle de folk ikke arbejde sammen med mig, siger han og fortæller, at han har såkaldte 'sessions' i sit studie med sangskrivere og producere, der ofte flyves ind fra udlandet, hvor de sammen med ham arbejder på at skabe ting, han kan udgive i sit navn.

Her bidrager Jensen, siger han i modsætning til kilderne, blandt andet med sparring, råd og ideer i processen, ligesom han i nyere tid kommer med mere og mere musikalsk for at sætte sit præg.

- Min største evne er at høre, hvornår ting virker. Mine tracks havde aldrig eksisteret, hvis jeg ikke havde været inde over det. Jeg har ikke noget at skjule. Der er ikke noget bedrag.

Og dog:

- Så du sidder i studiet med en producer i en session og siger f.eks. at ’det dér lyder sgu forkert, kan du ikke lige ændre dén tone, kan vi ikke lige gøre sådan her' osv.?

- Præcis. Og du kan spørge mine nærmeste, hvor mange timer jeg bruger hver dag på at forbedre mig og gøre mig selv dygtigere til de ting, jeg kan. Kritikerne ville ikke være der, hvis jeg ikke havde ramt noget rigtigt. Hvis det var sådan, at jeg ikke havde den samme lyd hele vejen igennem, så er vi totalt enige - så var der jo et eller andet galt. Men når alt sammen har en rød tråd, og når det ene navn, der går igen på de forskellige udgivelser, er mig, så ligger den vel ret meget lige til højrebenet, ikke?

Dommer på billig baggrund

Det er ikke noget særsyn, at dj's med artistdrømme får lavet hits ude i byen. Hovedproblemet bunder ifølge Ekstra Bladets kilder derfor primært i hans signaler udadtil om eget præg på egen musik - eller mangel på samme - og at Martin Jensen for det er blevet 'belønnet' med en ekspert-tjans på tv, hvor han coacher og påvirker bl.a. unge sangere og musikere.

Han bedømmer med andre ord, ifølge kilderne, talent uden selv at have et. Det er hverken TV 2 eller Martin Jensen dog enige i:

Ekstra Bladets kilder har alle selv succes, og direkte adspurgt nægter de, at der er tale om jantelovs-bitterhed. Det giver Martin Jensen dog ingenting for.

- Er du sindssyg – selvfølgelig spiller janteloven ind. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke bakker hinanden op i branchen, men der vil altid sidde nogen derude, som vil gøre alt for at ødelægge, hvad du nu engang har skabt.

- Hvad vil du sige til dem, der mener, at du bare er galionsfigur?

- Så vil jeg sige, at jeg bare har gjort det smartere end dem. Der var også mange, der mente, at Bendtner ikke kunne spille fodbold. Men han nåede stadig Premier League.