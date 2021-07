Beskyttet af PET døgnet rundt: - Han brokkede sig aldrig

Selvom Kurt Westergaard indtil sin død var massivt beskyttet af PET-agenter døgnet rundt og ikke bare lige kunne gøre de spontane ting, så hørte man ham aldrig beklage sig.

Sådan lyder det fra formanden for Trykkefrihedsselskabet, Aia Fog, efter Berlingske søndag skrev, at tegneren er død i en alder er 86 år.

- Kurts (Westergaard red.) bevægelsesfrihed blev jo kraftigt indskrænket, og man kunne ikke bare besøge ham. Han kunne aldrig gå til bageren efter brød. Han kunne aldrig bare lige hente børnebørnene. Han kunne aldrig være spontan.

- Det, der var fantastik ved Kurt, var, at på trods af hans skæbne, hørte man ham aldrig brokke sig, og det synes jeg er en meget smuk rune at riste over ham i dag, siger Aia Fog.

Led uretfærdig skæbne

Aia Fog mener, at Kurt Westergaard led en uretfærdig skæbne, da han efter Muhammed-tegningen blev personificeret med islamkritik.

- Som jeg så ham, var han ikke islamkritikker. Han interesserede sig ikke for islam. Han interesserede sig ikke for religion, og han interesserede sig ikke for politik, siger hun.

Aia Fog så Kurt Westergaard som en kunstner, der forsvarede det frie ord og den kunstneriske frihed.

- Han stod fast ved sin professionalitet. Han stod fast ved sin ret til at tegne, hvad han ville. Han forsvarede sin kunstneriske frihed og dermed også ytringsfriheden. Det var jo fantastisk smukt, synes jeg, siger hun.

Var aldrig medlem

Selvom Kurt Westergaard flere gange tegnede julekort for Trykkefrihedsselskabet og sympatiserede med Trykkefrihedsselskabet, så var han aldrig medlem.

- Han var aldrig medlem. Han var ikke til at komme i bås på den måde. Som vi oplevede ham, så ville han ikke bindes an på noget.

- Han gik til alle med samme venlighed, og det synes jeg er meget smukt af ham. Den totale overbevisning om det gode i mennesket, bevarede han til det sidste, siger Aia Fog.