Bestjålet på plejehjemmet

104-årige Lise Nørgaard fik sig noget af et chok, da hun kom hjem fra middag hos sit barnebarn i slutningen af oktober.

Der havde nemlig været tyve på spil på plejehjemmet, og hun havde fået stjålet flere ejendele. Heriblandt nogle smykker, som havde meget stor affektionsværdi for hende.

Det fortæller hendes barnebarn Camilla Hjælmhof i en sms til Ekstra Bladet.

'Min mormor fik stjålet sine smykker på Else Marie-hjemmet en aften, hun var til middag hjemme hos mig.'

'Desværre er hverken tyven eller smykkerne blevet fundet. Der var flere ting iblandt med høj affektionsværdi for hende, så hun har været ret påvirket af det. Ellers har hun det p.t. efter omstændighederne godt', fortæller hun.

Stjal gave

En ulykke kommer som bekendt sjældent alene, og kort efter indbruddet blev Lise Nørgaard således indlagt med en lungebetændelse. Hun blev dog udskrevet igen i begyndelsen af november.

'Hun har fejret juleaften med børn, børnebørn og oldebørn, og hun skal holde nytår hos sin datter Dorte,' fortæller Camilla Hjælmhof.

Billed-Bladet har talt med 'Matador'-forfatteren om de forsvundne smykker. De skriver dog, at tyveriet fandt sted under indlæggelsen, men ifølge Lise Nørgaards barnebarn er det ikke korrekt.

- Det har gjort mig vred, men også ked af det, for blandt smykkerne var en ring, som betød rigtig meget for mig. Den var af guld med krysolit, lavet af Jane Wiberg, og en gave, jeg i sin tid fik fra en række kvindelige kolleger. Det rørte mig meget, men nu må jeg bare se at glemme det, siger hun til mediet.

Mistede synet

Lise Nørgaard er blevet 104 år, og hun fortalte for nylig i et interview med Cecilie Frøkjær på TV 2, at det ville blive hendes sidste interview.

Her fortæller hun også om årsagen til, hun valgte at flytte på plejehjem.

- Dét, der gjorde det, var jo, at jeg pludselig på få uger mistede synet. Jeg nåede at læse Kirsten Thorups mesterværk ('Indtil vanvid, indtil døden', red.), og så slukkede det ned, lød det.

