Bestormes af mænd

Mange mænd vil gerne i kontakt med Stéphanie Surrugue, efter det for nyligt kom frem, at hun atter er single

Det er ikke mere end to dage, siden Ekstra Bladet kunne afsløre, at Stéphanie Surrugue og hendes franske kæreste er gået fra hinanden.

Siden er det væltet ind med kærlighedserklæringer til den dansk-franske journalist, der for nyligt flyttede hjem til Danmark, efter hun har boet i Paris i en årrække, hvorfra hun har arbejdet som korrespondent.

På Ekstra Bladets Facebook-side, hvor nyheden om 44-årige Surruges singlestatus er meldt ud, falder en del mænd i svime over den kendte tv-vært, som de tilbyder deres bekendtskab.

'Ring til mig, Stéphanie', skriver en, mens det fra en anden lyder:

'Jeg er også lige blevet skilt. Du ringer bare'.

'Hun må gerne skrive en privat besked til mig. Jeg skal nok lyksaliggøre hende', lover en tredje mand.

I de mere end 100 beskeder, der er tikket ind i kommentarsporet, er en god håndfuld af dem fra mænd, der gerne vil i kontakt med Stéphanie Surrugue.



Stephanie Surrugue er flyttet hjem til Danmark, efter flere år i Paris, hvorfra hun arbejdede som korrespondent. Foto: Per Arnesen/ TV 2

Kærlighedens veje er som bekendt uransagelige, men Stéphanie Surrugues fokus et et helt andet sted lige nu.

- Altså, jeg er meget glad og smigret, men lige nu koncentrer jeg mig om at få styr på mit flytterod og om at blive klar til at lave kommunalvalgsaften på DR, så pt. hedder mændene i mit liv Kåre Quist og Jens Ringberg, siger hun.

Tidligere kunne tv-værten fortælle, at hun har købt sin egen lejlighed i København, og at hun nu er blevet boligejer for første gang.

- Jeg har aldrig prøvet at kaste anker på den måde. Men det er en frihed, og jeg har bygget noget op. Nu har jeg mit eget fort i stedet for hele tiden at bo i en kuffert. Det er fedt.

- Nu ved jeg, at hvis jeg skal ud i verden igen, så kan jeg fremleje den, og det giver en tryghed, og jeg har en form for struktur. Tidligere har jeg været bange for det, men nu har min mor diagnosticeret tilstanden voksen i en alder af 42 år, griner hun.