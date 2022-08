Bestormet af vrede kommentarer: 'Stakkels hund'

Kyllingepølse og Royal Copenhagen-tallerkener blev ikke modtaget godt af Gustav Salinas' følgere, da han tidligere på ugen lagde et billede ud på sociale medier af sin nye hvalp, Bella, der spiser pølser af det kongelige porcelæn.

På Facebook og Instagram er det væltet ind med kommentarer og privatbeskeder i realitystjernens indbakke.

'Stakkels hund den får ondt i maven og bliver for tyk' skriver en bruger på Facebook, en anden bekymret følger stemmer i og skriver:

'Nogle gange tror vi, at vi gør det bedste for vores hunde, men det gør vi ikke'.

Fredag formiddag var mere end 400 kommentarer på opslaget, men efter Ekstra Bladets henvendelse har Gustav tilsyneladende luget lidt ud i dem. For på Instagram er der blot cirka 20 tilbage og under 100 på Facebook.

Gustav har modtaget et hav af vrede kommentarer efter han lagde et billede på af sin hund, der spiser pølser. Foto: Ole Steen

Torsdag aften blev det for meget for tv-kendissen, der valgte at lave et opslag som modsvar til de mange hadefulde følgere.

'Jeg plejer ikke at lade mig påvirke af folks kommentarer på de sociale medier. Men i går ramte folk virkelig et rigtig ømt punkt', skriver han og tilføjet, at Bella har det godt, og at hun har intet mindre end et Hollywood life.

'Hun bliver både fodret med laks fra Færøerne, oksemørbrad, kyllingepølser med masser af kød, grøntsager og luksus tørfoder', skriver Gustav videre.

Han forsikrer også sine følgere om, at hunden bliver tjekket i hoved og hale og får privat hvalpeundervisning.

Holder fast

Da Ekstra Bladet fanger Gustav Salinas over telefonen, er han rystet over de mange grimme kommentarer. Han fastholder, at hans hund lever et luksusliv.

- Min hund får altså bedre kost, end de fleste danskere gør, vil jeg mene, siger Gustav Salinas.

- Men alle de her kommentarer fra folk, som skriver, at det er synd for hunden, at du giver den kyllingepølser, er det ikke noget, der får dig til at tænke over, at de kunne have ret?

- Selvfølgelig hvis jeg fik at vide af dyrlægen og fik at vide af min træner, at hun ikke måtte få det, så fik hun det ikke. Men jeg tror ikke, man kan finde en hund, som bliver plejet mere end Bella, siger Gustav.

Gustav Salinas er kendt fra flere realityprogrammer. Her er han med veninden Anni Fønsby. Foto: Jonas Olufson

Ekspert: Vælg dyrefoder

Ekstra Bladet har rådført sig med formanden for Dansk Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, der er ganske klar i spyttet, når det kommer til, hvordan man generelt bør fodre sin hundehvalp.

- Det er ikke simpelt, hvordan en hvalp skal fodres, derfor anbefaler jeg, at man vælger kommercielt lavet foder, der er decideret lavet til hvalpe, siger hun.

Hanne Knude Palshof understreger, at hun ikke kan forholde sig til den konkrete sag, men kyllingepølser, laks og oksemørbrad er i hvert fald ikke med på hendes tjekliste til nybagte hvalpejere, der gerne vil sikre sig en sund og rask hund, der ikke bliver fejlernæret.

- Under alle omstændigheder er min anbefaling klart, at man bruger kommercielt foder, for så behøver man ikke at tænke over alle de ting, der skal være i en rigtig ernæring af en hvalp, siger Hanne Knude Palshof.

Ekspertens råd preller dog af på Gustav, da Ekstra Bladet præsenterer ham for dem.

- Hvis man spørger en, så vil de mene én ting, og så kan du sikkert finde en anden ekspert, som mener noget andet. Meninger kan man jo have tusinder af. Jeg tror bare, man skal være glad for, at vi er to hundeejere, der elsker vores hund og vil gøre alt for vores hund i forhold til andre dyr, som virkelig har det skidt. Jeg tror ikke, man skal være bekymret for Bella i hvert fald, siger Gustav Salinas.