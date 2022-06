Bestseller-familiens coronaflop: Leverer millionunderskud

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og hans far, Troels Holch Povlsen, oprettede en virksomhed, der skulle indkøbe coronatest. Men det har ikke været en god forretning for den rige familie

Holch Povlsen-familien kastede sig ind i kampen om corona-millionerne, da de oprettede selskabet Nine United Care A/S, som havde til formål at indkøbe coronatest og sælge dem i Danmark.

Men de dygtige forretningsmænd har gjort en sjælden dårlig forretning med det eventyr.

Det skriver Finans på baggrund af virksomhedens årsregnskab.

Selskabet har ellers landet store kontrakter med det offentlige i blandt andet Region Hovedstaden og Region Midtjylland, men alligevel kom de ud af regnskabsåret med et underskud på 5.564.955 kroner.

Bestseller-familien ejer selskabet gennem et moderselskab i Hongkong, og de har desuden Adam Christian Dantzer med i ejerkredsen.

I direktørstolen sidder Per Lykke, og han har tidligere udtalt til Finans, at selskabet blev stiftet for at 'bidrage til samfundet', men at de var mere konkurrencedygtige på markedet, end de havde forventet, og at de derfor forventede at tjene penge alligevel.

Sådan gik det dog ikke, og Per Lykke har i en mail til Finans skrevet følgende om det dårlige regnskab:

'Vi arbejder hårdt på, at indfri de ambitioner, vi har. Vores forretning fortsætter den med at tilbyde produkter ind til det offentlige og byde ind på de udbud, der kommer. Derudover tilbyder vi selvfølgelig også at sælge vores produkter til andre end stat og regioner'.

I regnskabet kalder ledelsen resultatet for 'utilfredsstillende', men man forventer en 'betydelig vækst i omsætning og resultater'.