Besvimede under festival

Charlotte Bircow besvimede og slog hovedet i asfalten under åbningsdagen på festivalen 'Musik i Lejet'. Fitness-guruen fortæller, at hun nu er i bedring

Det var ikke den torsdag aften, som Charlotte Bircow havde i tankerne. Langtfra.

I går slog musikfestivalen 'Musik i Lejet' dørene op i Tisvildeleje, hvor fitness-guruen også var til stede med sin kæreste - den tidligere professionelle fodboldspiller Per Steffensen.

Parret sad i et af teltene, hvor Charlotte Bircow pludselig kunne mærke, at der var noget galt. Hun gik ud sammen med kæresten for at få noget frisk luft, samtidig med hun blev mere og mere svimmel.

Den 61-årige fitnessdronning satte sig på en bænk og spurgte pænt en gæst, der også sad der, om hun kunne få lov til at lægge sig. Men det nåede Charlotte Bircow aldrig.

- Jeg besvimede simpelthen og knaldede hovedet ned i asfalten. Jeg har heldigvis ikke slået mig ved hovedet, men jeg tror måske, at jeg har brækket en tå eller to. Jeg har i hvert fald en lilletå og en storetå, der ikke har det så godt, fortæller Charlotte Bircow til Ekstra Bladet.

Tre læger ved bordet

Videre fortæller fitness-guruen, at hendes søn, der også var på festivalen, kom løbende hen til stedet sammen med sin kæreste. Han var forskrækket.

Men der blev taget hånd om Charlotte Bircow med det samme. Både fra kæresten Per Steffensen, men også fra læger og frivillige fra festivalen.

- Det var meget pudsigt. Per og jeg sad ved bord med tre læger, der hjalp til. Og de frivillige fra 'Musik i Lejet' var også hurtige til at komme og tjekke mit blodtryk. De var top professionelle.

Charlotte Bircow danner par med den tidligere Brøndby-spiller Per Steffensen. Foto: Linda Johansen

Fitnessdronning i bedring

I dag fortæller Charlotte Bircow, at hun er i bedring, men træningen må vente lidt endnu.

- Jeg kan selvfølgelig mærke det i hovedet. Min storetå og lilletå har det heller ikke så godt, så der er ikke så meget træning lige nu.

- Har du nogen idé om, hvorfor du besvimede?

- Det kan muligvis skyldes et ildebefindende eller væskemangel. Det kan også være på grund af, at der var så mange mennesker, samtidig med der var så varmt. Der kan jeg godt blive utilpas. Men jeg er glad for, at jeg har fået det bedre.

Charlotte Bircow er flyttet ned til sin kæreste i Monaco, hvor parret har masser af småskænderier - men det gør ikke det store. Hun nyder livet, fortæller hun.

Du kan høre Charlotte Bircow og Per Steffensen sætte ord på deres nye liv sammen i Monte Carlo i videoen nedenunder.