Bibbi Bergholdt er død.

Det oplyser hendes familie på Facebook.

Tirsdag aften lagde familien følgende opslag på Facebook:

'Vores elskede datter, mor, mormor og farmor - Bibbi - er desværre gået bort alt for tidligt hér til morgen.

Som en ringe trøst fik hun lov at sove stille ind i sit eget hjem.

Vi ved, at I er mange, der betød meget for hende - og som hun betød meget for - som vi ikke nødvendigvis kender eller har kontakt til.

Derfor vil vi allerede her takker jer for, at I var med til at fylde hendes liv og give det mening. Vi håber, I vil forstå vores behov for at slutte ring om os selv lige hér og nu - og kommer ikke til at besvare eventuelle beskeder og lignende her på siden.'

Mange kondolencer

Efterfølgende er det strømmet ind med kondolencer.

'Så snart vi kender de nærmere detaljer omkring hendes begravelse, vil der blive givet besked her, så dem der ønsker det, kan være med til at sende hende videre på deres måde.I taknemmelighed', lyder det fra Bibbis familie.

Bibbi Bergholdt blev 75 år. Hun var i mange år kendt som stylist i Folketinget, hvor hun fik de folkevalgte til at tage sig ud fra deres bedste side.

Hun har også arbejdet som stylist på flere danske spillefilm.

Men ikke hele hendes liv var en dans på roser. For ti år siden udgav hun bogen 'Bibbi Bergholdt bag facaden', hvor hun hudløst ærligt fortalte om sit alkoholmisbrug i 1980'erne. I 1990 gik hun i Minnesota-behandling og har efterfølgende aktivt hjulpet andre misbrugere.