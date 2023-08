Bier dybt bevæget: Fældede en tåre

Normalt er hun fattet, professionel og måske også lidt hård i filten. Hun ved, hun er dygtig. Hun ved, hun er god. Hun ved, hun er en stjerne.

Onsdag krakelerede facaden.

Her fældede Susanne Bier noget, der lignede en tåre foran publikum - i Svendborg af alle steder.

Men faktisk betyder både byen, og øen den ligger på, noget helt særligt for Susanne Bier.

Hun er en ombejlet filminstruktør også i udlandet og har været bag kameraet på populære film og serier over hele verden inklusive Hollywood.

Men rent faktisk er Fyn det sted, Susanne Bier elsker at filme allermest.

Susanne Bier har et helt specielt forhold til Fyn. Årsagen uddyber hun over for Ekstra Bladet. Foto: Ernst van Norde

Det erklærede hun klædt i pink fra scenen, da årets SVEND priser skulle uddeles onsdag aften i Svendborg.

Her modtog Bier årets hæderspris for sit lange og succesfulde virke i branchen, og det rørte hende. Dybt.

Annonce:

Det måtte man - og hun selv - konstatere, da hun fældede en tåre under sin takketale på torvet.

- Jeg syntes, det var helt vildt rørende, at Pernille Bech Christensen, som jeg gik på Filmskolen sammen med og som er en gammel ven, holdt sådan en smuk tale. Jeg havde også tænkt, da jeg fik at vide, jeg skulle have prisen, at det var ligesom at komme hjem. Og nu føles det VIRKELIG som at komme hjem.

Susanne Bier blev mere bevæget, end hun havde forestillet sig, sagde hun fra scenen. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Susanne Bier fortæller gerne til Ekstra Bladet, hvad der får hende til at sige 'Fyn er fin'.

- Det er bare så skønt og smukt. Poetisk. Der er også nogle steder på Fyn, der har sådan en slags råhed. Jeg kan bare helt vildt godt lide det, siger hun.

På scenen erklærede hun samtidig, at det altid var Svendborg, crewet tog til, når den skulle have gas i byen, selv om filmholdet oftest boede i Faaborg.

- Ja, det var fedt at gå i byen i Svendborg. Det var det, det var. Det var det VILDE.

Susanne Bier fik årets hæderspris ved SVEND prisen 2023 på torvet i Svendborg. Foto: Tim Kildeborg Jense/Ritzau Scanpix

Foto: Tom Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

- Hvad er det, der gør det specielt at filme lige præcis i Danmark?

Annonce:

- Det er svært at sige. Nogle gange har man jo en følelse af ting, og det er en følelse, jeg har. Men så synes jeg også, at der er en uforudsigelighed. Man ved aldrig rigtig med vejret. Jeg ved ikke - måske er det også, fordi man har været i skole og læst digte om dansk landskab. Jeg har en fortælling omkring landskabet, som jeg ikke har med andre former for landskaber.

Susanne Bier er dog ikke så meget for at tale om drømme for fremtiden og slet ikke en bucketlist med ting, hun gerne vil opnå. Sådan en har hun nemlig ikke.

- Ej, nu må du stoppe. Sådan er det jo ikke. Det er jo ikke sådan, at man har en liste over ting. Jeg har lyst til at udfordre mig selv. Jeg har lyst til at lave noget, jeg ikke har lavet før. Jeg vil gerne lave noget, som jeg ikke er sikker på, om jeg kan finde ud af.