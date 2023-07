'Biker-Jens' stopper som direktør

Jens Romundstad blev danmarkskendt under navnet 'Biker-Jens', da han tilbage i 1998 medvirkede i Robinson Ekspedition.

Efter programmet figurerede han årene efter som både deltager og vært i flere Tv-programmer. Blandt andet var han tilbage som deltager i Robinson Eskpeditionen i 2002, samt vært på TV3's realityprogram Fear Factor.

Jens Romundstad valgte i 2005 at trække sig fra medieverdenen og starte en karriere indenfor erhvervslivet, hvor han har haft flere høje stillinger.

I 2019 fik han blandt andet stillingen som HR-chef for detailvirksomheden Coop, og i 2021 startede han som administrerende direktør i solcellefirmaet Solartag.

I et opslag på sin LinkedIn skriver Jens Romundstad dog nu, at han har valgt at trække sig fra stillingen som direktør i Solartag.

'Solartag står naturligt overfor en yderligere international ekspansion. Jeg har aldrig tidligere i min karriere arbejdet med internationalisering. Derfor har jeg aftalt med Thomas Pedersen (stifter af Solartag, red.) og Impagt A/S (medejer, red.), at jeg stopper som administrerende direktør og giver plads til en profil, som er bedre end mig til dette,' skriver han i opslaget.

Missionen lykkedes

Jens Romundstad skriver yderligere, at hans mission for virksomheden er lykkedes, da han har formået at få Solartag i grønne tal, hvilket har været hans mål fra starten.

Jens Romundstad skriver også, at han fortsat er medejer af Solartag, hvor han har en ejerandel på 22,5 procent.

Nu får han samtidig med at være en stor del af ejerkredsen i firmaet nu mulighed for at 'puste lidt ud med familien', som han forklarer, at han ser meget frem til.

Romundstad understreger, at uanset hvad fremtiden vil bringe, så bliver det noget med fokus på bæredygtighed.