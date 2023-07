Bil smadret: Dansk kendis fanget i vanvittigt hagl-vejr

De seneste dage har Italien været ramt af voldsomt uvejr.

Mandag og tirsdag kulminerede det, da et vildt tordenvejr sendte haglbyer på størrelse med tennisbolde mod jorden i det nordlige Italien.

En af de danske turister, der oplevede uvejret på nærmeste hold, er den danske tv-kendis Peter Birch.

Han er lige nu på ferie med sin kæreste i området Valeggio sul Mincio nær Verona i det nordlige Italien, og mandag aften fik de sig en meget ubehagelig overraskelse, da de med egne øjne oplevede de kæmpemæssige hagl på tæt hold.

Peter Birch fortæller, at de første gang så haglene, da de var på vej i bil fra en tur i Venedig mandag aften. Her skabte det dårlige vejr massiv kø på den italienske motorvej.

Annonce:

Ifølge tv-kendissen var de bange for, at deres bilrude ville smadre af de store hagl, og over alt på motorvejen holdt der biler, der var stoppet op på grund af det ekstreme vejr.

Om natten blev det dog endnu værre, da de enorme hagl faldt fra himmelen.

- Klokken 06 vågnede vi af lyn og hagl, der var så tæt på, at nabohuset gik i brand. Vi var oprigtigt bange, og så er man pludseligt meget langt væk hjemmefra, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter med at fortælle, at vejret også har sat sine spor på hans bil.

- Det var en ret voldsom oplevelse. Vores bil er smadret, og vi havde svært ved at sove det meste af natten på grund af torden og lyn.

- Vi fik ikke buler i ruden, men flere buler i bilen. Jeg tror aldrig, vi har oplevet så vildt et vejr før. Det var virkelig ubehageligt. Jeg var ekstremt bange, og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, siger han videre.

Peter Birchs ferie tog en uventet drejning. Foto: Anthon Unger

Ville ikke gå ud

Birch fortæller, at de som konsekvens af den voldsomme oplevelse blev inde hele tirsdagen, fordi de var bange for at gå ud.

Annonce:

- Hele byen er et kaos med smadrede ruder og væltede træer. Alle er i chok og har forberedt sig bedre på, hvis det skulle ske igen, siger han og fortæller, at de har fået flere bekymrede beskeder hjemmefra.

- Flere har ringet og skrevet hjemmefra for at høre, om vi er okay, siger han videre og fortæller, at han og kæresten har det godt efter omstændighederne, selvom de med hans egne ord er 'chokerede'.

Se video fra det vilde vejr herunder:

Her viser Peter Birch blandt andet skaderne på sin bil efter det massive haglvejr. Video: Privat

Peter Birch fortæller videre, at han og kæresten har talt med forsikringen angående deres smadrede bil, og at de håber, at de nu kan nyde resten af deres ferie.

De har nemlig planer om at blive i Italien, såfremt vejret bliver bedre.

Tusindvis skal hjem

Onsdag oplyser SOS International, at 1500-1800 danskere skal hjælpes hjem fra det nordlige Italien efter det voldsomme uvejr i området.

Tirsdag skrev organisationen på sin hjemmeside, at den i løbet af natten havde modtaget opkald fra hundredvis af danskere om skader på biler efter uvejret.

Vagtcentralchef i selskabet Anette Juncher oplyste til Ritzau tirsdag aften, at man ville fragte omkring 1000 danskere hjem i busser.

- Vi har forsøgt at vurdere, hvordan vi hurtigst muligt kan få dem hjem til Danmark, sagde hun.

- Det sker lige midt i højsæsonen, og det betyder, at vi deles om flykapaciteten og lejebiler med resten af Europa.