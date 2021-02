Billede vækker harme: 'Er det her en joke?'

Kendisfrisøren Dennis Knudsen bestormes i øjeblikket af kommentarer fra folk, der er vrede over et billede, han har delt efter at have deltaget i 'Danmarks Indsamling's show lørdag aften.

På billedet sidder Dennis Knudsen skulder ved skulder med blandt andre Silas Holst og Linse Kessler og spiser aftensmad, og ingen af de kendte er iført mundbind.

Det har fået folk til tasterne i kommentarsporet, som i skrivende stund tæller næsten 800 kommentarer.

'Fed fest - og så oven i købet uden mundble. Ja, jeg kan lige så godt være ærlig: Jeg er misundelig på jer filantroper', skriver en af Dennis Knudsens følgere.

'I skider højt og helligt på alle, der pt mister deres levebrød og alle der lider under isolation, unge som gamle. Samtidig samler I ikke engang ind til Danmark. Er det her en joke?', skriver en anden, mens en tredje henviser til forsamlingsforbuddet:

'Håber politiet kommer og giver dem alle en bøde for ikke at overholde forsamlings forbuddet'.

Da Ekstra Bladet fanger Dennis Knudsen over telefonen, maner han dog til besindighed.

- Jeg kan da godt forstå, at folk reagerer, når de ikke kender hele historien. Vi var alle blevet testet inden showet, vi havde mundbind på, når vi bevægede os rundt, og jeg skal love for, at der blev sprittet godt og grundigt af, siger han.

Han forsikrer også om, at coronarestriktionerne bestemt blev taget alvorligt under showet.

- På billedet sidder vi i et baglokale, hvor vi havde fået tildelt pladser ved bordene, da vi skulle spise, og så var det naturligt at sidde sammen. Vi var alle blevet testet på stedet, hvor vi i podningsrummet sad med næsten tre meters afstand.

Rørende

For Dennis Knudsen var det et dejligt afbræk for coronaen at være med til showet og samle ind til 'Danmarks Indsamling', fortæller han.

- Det var fantastisk at være med og snakke med de mange danskere, der var med til at gøre en forskel, selvom mange også selv er ramt af coronakrisen. Det er rørende at se, at vi er et land, der også kan overskue at give, selvom vi selv er i krise, siger han.

'Danmarks Indsamling' kunne efter showet annoncere, at man i alt havde indsamlet 120.409.254 kroner til coronaramte børn verden over.

