Billedhugger Peter Bonnén er død - 76 år

Billedhugger Peter Bonnén er død i sit hjem i København. Han blev 76 år.

Det skriver Altinget, der henviser til to opslag på Facebook fra kunstnerens søster og advokat gennem mange år.

Peter Bonnén har været aktiv kunstner, siden han var ung, og han havde sin første udstilling som 16-årig.

Tidligt i hans karriere købte Statens Kunstfond hans værk 'Skulptur i seks dele', og så var navnet slået fast - også uden for kunstkredse.

Det skyldtes ikke mindst en lagerforvalter, Peter Rindal, der mente, at det var hul i hovedet, at fonden havde betalt 1400 skattekroner for en skulptur, som ikke rigtig forestillede noget.

Værket, som i dag tilhører kunstmuseet i Herning, var lavet i metal.

Kickstartede rindalismen

Den vrede lagerforvalter tog initiativ til en underskriftsindsamling på sin arbejdsplads. Den bredte sig, og snart havde 50.000 mennesker skrevet under på protesten.

Det blev kickstarten til 'rindalismen' og en debat om statens rolle i forhold til kunst og kultur, men også til Peter Bonnéns karriere.

Han var på det tidspunkt allerede en del af Den Eksperimenterende Kunstskole, som også talte kunstnere som Jens Jørgen Thorsen og Per Kirkeby.

Det var eleverne selv, der bestemte, hvem der kunne komme ind. 'Hommage à Irma' bestående af knækbrød i ramme blev Bonnéns adgangsbillet.

Interessen for skulpturerne havde han frem til sin død, men med årene fik de følgeskab af fotografier. Blandt andet fotoserien 'Djiboutis Farver', der vakte stor begejstring, da den blev vist på Davids Samling i København i 2016-2017.

Op til sin 75-års-fødselsdag udtrykte Peter Bonnén en tilfredshed med det, han havde opnået. Det skete i en mail til Ritzau i forbindelse med et fødselsdagsportræt.

- Jeg har jo opnået alt det, jeg blot kunne drømme om, da det hele begyndte. Desuden må du godt skrive, at jeg i fremtiden vil arbejde noget mere og læse lidt færre bøger, skrev han.

Peter Bonnén mistede sin kone Linda Bonnén i juni i år. Sammen havde de en fælles søn. Peter Bonnén efterlader desuden to børn fra tidligere ægteskab.