Billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen er død - 87 år gammel. Han sov stille ind i den italienske by Pietrasanta, der er kendt for sin marmor, torsdag morgen.

Det oplyser tidligere direktør for Bornholms Kunstmuseum Lars Kjærulf Møller på vegne af familien.

Jørgen Haugen Sørensen havde sin debut i 1954 på Charlottenborg og har siden da været en aktiv og betydningsfuld dansk kunster.

Gennem sine mange aktive årtier arbejdede han med en lang række materialer, men er bedst kendt for sine skulpturer i ler.

- Med leret kan man øjeblikkeligt nå frem til en form, ens handlinger er umiddelbart synlige. Jeg kan lade mine hænder følge øjet, til et direkte aftryk i leret, ud fra det rum jeg befinder mig i her og nu, sagde han i 1996 ifølge en biografi på hans hjemmeside af Per Hovdenakk.

Før det har Jørgen Haugen Sørensen lavet en stribe kendte værker, der er kendetegnet for deres store og bastante stil.

I Danmark står han blandt andet bag skulpturen 'Huset der regner', der pryder Sankt Hans Torv i København, Ikast-stenen fra Frisenborgparken og den gruppe af hvide, forvredne figurer, der stod foran hovedindgangen på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus.

Allerede tidligt i sin karriere flyttede Jørgen Haugen Sørensen til Paris, hvor han var en aktiv del af byens kunstneriske opblomstring i 1960'erne.

Siden da flyttede han til Pietrasanta nord for Pisa ud til det Liguriske Hav. Pietrasanta tiltrak mange kunstnere i 1970'erne, men har grundet sin marmorproduktion i langt længere tid været kendt blandt billedhuggere.

Her slog han sig ned og fortsatte sit virke. Fra 1990'erne som beskrevet meget i form af lerskulpturer af aparte motiver som groteske menneskefigurer med svinehoveder.

- Jørgen Haugen Sørensen har fortalt sin sidste historie, men hans værk lever videre og minder os om den menneskelige dårskab, som han med en pessimistisk, mørk, men kærlig humor stillede frem for os, skriver Lars Kjærulf Møller.

Jørgen Haugen Sørensen, der var aktiv til det sidste, efterlader sig sin kone og fire børn.