Bitz-kopper fjernet fra DBA: Nu undskylder de

Efter Christian Bitz både i Sø- og Handelsretten og Østre Landsret er blevet dømt for at bryde keramiker Kasper Würtz' ophavsret og for at plagiere hans spisestel, er det blevet langt svære at sælge hans stel på Den Blå Avis.

Annoncerne er strømmet til på Den Blå Avis, hvor flere kunder forsøger at sælge Bitz-produkter, men helt let skal det ikke være.

I et forsøg på at gøre op med videresalg af kopivarer har salgsportalen slettet cirka 200 salgsanoncer. Det skriver TV2 Lorry.

12 kaffekopper med tilhørende underkopper fra mærket Bitz havde Pia Johansen sat til salg på Den Blå Avis, men til hendes store forundring blev annoncen slettet.

Ifølge 'ophavsretsloven, markedsføringsloven samt den øvrige immaterialretlige lovgivning og praksis er ulovligt at sælge kopivarer', stod der i en besked fra salgsportalen.

Det er en fejl

Men nu viser det sig, at de 12 kaffekopper slet ikke var blandt de 12 Bitz-produkter, der har fået ophavsret. Derfor kan varerne stadig lovligt købes og sælges.

- Vi fjerner de annoncer, som ifølge loven er ophavskrænkende. Men så er der åbenbart en her, som ikke er underlagt den her dom. Det er selvfølgelig en fejl, og det beklager vi, siger Lene Kristensen, der er kundeservicechef hos Den Blå Avis, til TV 2 Lorry.

De produkter, der ikke er omfattet af forbuddet, kan lovligt sælges på Den Blå Avis fortæller Lene Kristiensen, og derfor har Pia Johansen nu mulighed for at sætte kopperne til salg igen.

DBA har ikke tænkt sig at gennemgå de 200 Bitz-annoncer, de har fjernet. De henviser til, at man som bruger kan genoprette sin annonce, hvis man mener, at der er blevet begået en fejl.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DBA, men det har ikke været muligt.