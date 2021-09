Bitz og bagmænd skyder mod DR: 'Genkender det ikke'

Det er ikke korrekt

Ekstra Bladet har forelagt indholdet af pressemeddelelsen for keramiker Kasper Würtz. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men svarer på skrift, at han på ingen måde kan genkende den udlægning, Bitz og F&H kommer med.

'Det er ikke korrekt, når F&H påstår, at Christian Bitz købte én gave til sin kæreste. I dommen indgår der en faktura på assorteret keramik, og det dækker over, at der blev købt flere kasser med flere forskellige ting af de produkter, der var på hylden. Så det ikke rigtigt, og det er understøttet i dommen', skriver han til Ekstra Bladet.

Hvad er jeres begrundelse for at sige, at produkterne skulle være sendt til Kina?

'Der er ligeledes i dommen en masse mails, hvor det gøres tydeligt fra F&H til den kinesiske producent, at keramikken skulle ligne Würtz. Det er helt åbenlyst og gjort gældende i to instanser', skriver Würtz.

Vil køre mig træt

Han fortæller desuden, at tiden, efter dokumentaren er blevet sendt, har været hård at komme igennem.

'Det har været en hård omgang, og det har revet op i det hele. Jeg har brugt alle mine penge på at køre sagen og har ikke millioner i baghånden som F&H. De har forsøgt at køre mig træt i juridiske spidsfindigheder, men det er faktuelt, at Christian Bitz kom her, købte min keramik, tog til F&H og satte lignende i produktion i Kina. Det understøttes af de to domme og alle beviserne i disse', skriver Würtz og fortsætter:

'Nu kommer de så igen med deres store maskineri og forsøger at køre mig træt. Jeg har sandheden på min side, to domme, og beviser på, at de forsøger at true mig til ikke at udtale mig om sagen'.

Han undrer sig desuden over, at det lyder i pressemeddelelsen, at Bitz og F&H vil respektere den endelige dom, som efter hans mening er faldet.

'Hvis man respekterer de Danske Domstole, så er det ikke givet, at man grundet utilfredshed med de to foregående domme er sikret et tredje syn på sagen i Højesteret. Derfor respekterer langt de fleste mennesker og virksomheder i Danmark dommene fra de to andre instanser', skriver han.