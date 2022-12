Bizart: Overrasker på udenlandsk tv

Man kan dårligt nok tænde for radioen for tiden, uden Remees jule-klassiker 'Let Love Be Love' runger ud af højtaleren.

Det er normalt musik i den poppede genre, den 48-årige musikmager er kendt for, men nu har den syvdobbelte 'X Factor'-dommer kastet sig ud i en ganske anden del af den musikalske verden.

Der er formentlig ikke mange, der havde set den komme, men Remee har bevæget sin ind i klassisk musik - og så i Ungarn af alle steder!

Tv-vært østpå

Her har han scoret tjansen som medvært på tv-formatet 'Virtuosos', der sendes til en række østeuropæiske lande.

I det populære program, der allerede har fem sæsoner på bagen, bliver der konkurreret i klassiske instrumenter og sang, og det var lidt af en tilfældighed, at danskeren fik foden indenfor i 'Virtuosos'.

– Jeg skulle egentligt bare hjælpe dem med at få formatet til Danmark, men så på et tidspunkt ringede de og spurgte, om jeg ikke ville være vært, fortalte Remee til Her og Nu, da han torsdag aften var til gallapremiere på filmen 'Avatar 2'

Den nye sæson af 'Virtuosos' har premiere senere i december, men Remee har allerede været i Ungarn til optagelserne.

På sin Instagram-profil afslørede han allerede for 19 uger siden, at han havde gang i noget i den ungarske hovedstad.

'Ufattelige dage i Budapest - hvilken ære at være medvært på tv-showet 'Virtuosos'. Seks sprog, 700 mennesker har arbejdet på det her show', skriver Remee blandt andet.

'Jeg vil aldrig glemme disse mennesker eller denne her oplevelse', skriver han yderligere i opslaget.