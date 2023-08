Bjerrehuus afslører: Har fået ny kæreste

Den 22-årige model og kendissøn Oscar Bjerrehuus har fundet kærligheden på ny.

Det afslører han i P3-programmet 'Flaskehalsen peger på'.

Her falder snakken på, hvor mange kærester Oscar Bjerrehuus har haft, og i den forbindelse afslører han, at han lige nu er optaget.

- Vi er stadig kærester, fortæller Oscar Bjerrehuus om sin flamme, efter han har afsløret, at han har haft omkring fire kærester i sit liv.

I programmet fortæller han også, hvordan han spurgte sin udkårne, om de to skulle kalde sig kærester.

- Den kæreste, jeg har nu, der ville jeg godt have afklaret, at vi var kærester, og så gik det op for mig, at jeg ikke havde spurgt en person, om vi skulle være kærester, siden jeg var 15 år gammel, siger han og fortsætter med at fortælle om, hvordan han fik spurgt:

Annonce:

- Jeg havde en bog, hvor hun havde tegnet i, og så skrev jeg sådan helt gammeldags: 'Ja, nej?'. Det synes jeg var grineren at lave, siger han videre med et smil.

Heldigvis for Oscar Bjerrehuus blev det da også et stort ja til at være hans kæreste.

Bjerrehuus røber dog i P3-programmet hverken navn eller andet personligt om sin udkårne.

Oscar Bjerrehuus er søn af den tidligere model Oliver Bjerrehuus. Foto: Mogens Flindt

Ses med en

Tilbage i juni mødte Her&Nu Oscar Bjerrehuus på Roskilde Festival, og her fortalte han, at der var en kvinde i hans liv. Han ønskede dog ikke at give mange detaljer om sin nye flamme.

- Jeg ses lidt med en, men jeg vil helst holde det privat. Jeg har fundet noget, jeg ved ikke, hvad man kalder det, sagde han og ønskede ikke at fortælle mere om sit kærlighedsliv.

Tidligere har Oscar Bjerrehuus dannet par med Sofie Arendse. De to gik dog fra hinanden i 2021, mens Oliver Bjerrehuus deltog i 'Vild med dans'.

Tidligere har han forklaret, at det blandt andet var hans medvirken i 'Vild med dans', der kostede ham forholdet.

Annonce:

- Jeg var meget usikker på, hvornår jeg kunne være sammen, og lige pludselig kom vi ind i en anden form for rutine, som på en eller anden måde ikke fungerede, har han tidligere sagt i podcasten '112 for knuste hjerter'.

- Der var en form for følelse af, at vi ikke rigtig kunne 'connecte' på samme måde mere, og vi kunne ikke være sammen, som vi plejede at være, forklarede han videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Oscar Bjerrehuus, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.