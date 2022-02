Bjerrehuus taler ud om Gunnvør: - Vi gjorde skade på hinanden

- Vi var virkelig vilde med hinanden. Jeg troede ikke, jeg kunne blive så forelsket igen. Jeg så hende første gang nede i Netto på Nørrebrogade. Hun er en sjov type. Hun er ikke så høj, men bredskuldret, og så virker det som om, hun har enormt lange ben. Høje kindben, store læber - og helt sin egen. Hun var verdens lækreste pige – MIN verdens lækreste pige, fordi hun var så speciel.

Sådan indleder 46-årige Oliver Bjerrehuus sin beretning i Radio4-podcasten 'Skilsmissen' om det forliste forhold til forsidefruen Gunnvør Dalsgaard, 39.

Godt nok nævner han på intet tidspunkt hendes navn, formentlig på grund af en intern aftale, men de mange detaljerede beskrivelser passer kun på én ekskæreste: Gunnvør.

- Der skal to i en boksering, men jeg vil være så galant at fortælle tingene fra min side, hvor jeg tager ansvar for mine handlinger. For det andet bliver vi ikke klogere af – mudderkastning. Men fra min side endte det i løgne, utroskab og brudte løfter, så jeg kan godt forstå, at hun blev pissesur på mig - og utryg. Det var ikke noget, jeg gjorde, fordi der ikke var spænding nok i tv-avisen – det var en desperat måde at prøve og være tilstrækkelig på, fortæller Oliver hos Radio4.

- Vi går fra hinanden efter hvert barn. Tre fucking skønne unger. Tre runder i manegen. Det var noget lort, men det var også rigtig, rigtig fedt. Vi havde masser af fede stunder, siger Oliver om det ialt 10 år lange forhold til modellen Gunvvør Dalsgaard. Foto: Mogens Fllindt

Selvransagelse

En central del af podcasten fokuserer - meget apropos titlen, selv om de aldrig blev gift - på det endelige brud for nogle år siden efter 10 års on/off-forhold, der gav dem tre børn sammen.

- Jeg var så forelsket i hende. Jeg var så genert over for hende, så det nærmest ikke var bekvemt. Hun var et meget anderledes menneske. På det tidspunkt ville jeg bare gerne have en ordentlig pige. Hun var intelligent, klog og fucking skarp. Meget ligetil – benhård, ikke noget pis. Det tændte jeg helt vildt på. Jeg ville gerne være et ordentligt menneske dér. Det er det, jeg har lært af det forhold: Man kan ikke 'partne' op med nogen for at forsøge at blive til noget, du ikke er, siger Oliver og fortsætter:

- Jeg troede, at jeg ved at være sammen med hende kunne være et ordentligt menneske og lade være med at være sådan en fucking dumb-fuck. Jeg troede, jeg skulle have et job, tage mig selv alvorligt og lade være med at være sådan en drengerøv, men det gav sgu bagslag, du (...) Vi blev ikke inviteret ud til nogen til sidst – der var ikke nogen, der gad os. Vi var ikke et godt match. Det var det, jeg skulle lære her, og jeg er ked af, at det skulle gå ud over hende, lyder det fra Oliver Bjerrehuus.

En nar

Han filosoferer i 'Skilsmissen' også over, hvorfor det gik endegyldigt galt i det stormfulde forhold.

- Det var Oliver, der prøvede at passe ned i en form, han ikke passede ned i, ja. Der var krav, jeg ikke kunne leve op til. Der var en masse signaler, jeg ikke reagerede på. Jeg ville SÅ gerne, men havde en følelse af, at jeg ikke var tilstrækkelig. Jeg holdt ikke af mig selv som person. Jeg kan stadig ikke få mit hoved 'omkring' det forhold. Vi har børn, og jeg ville ikke give den tid, vi var sammen, væk for noget. Jeg er ked af, at vi har formået at gøre så meget skade på hinanden. Jeg har virkelig været en nar over for hende.

- Resten af historien kan du få fra hende. Men vi har aldrig kunnet nå til enighed. Vi har aldrig kunnet sætte os ned og tale tingene igennem. Det er endt i endeløse beskyldninger, fortæller Oliver Bjerrehuus i den timelange podcast, som Ekstra Bladet har fået lov at citere et større uddrag fra af Radio4.