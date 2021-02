Blachman i opråb: Slip ungdommen fri NU

'X Factor'-dommeren mener, at de danske unge går glip af alt for meget under corona-pandemien

Det er nok de færreste, der synes nedlukningen af Danmark og resten af verden er speciel sjov.

Nu slår 'X Factor'-dommeren Thomas Blachman et slag for, at myndighederne får kridtet skoene og åbnet op, så de unge kan komme i gang med deres liv igen.

Det gør den vokale dommer på det sociale medie Facebook.

'Vi vendte hvor hovededør og gav staten nøglerne til vores personlige frihed og dette var fint for en stund.Men nu lider folket over dets ungdom bliver dem der betaler den største pris (prisen af ituslået ungdom)', starter han opslaget, der i skrivende stund har fået 1800 reaktioner fra danskerne.

'Lad mig minde alle om at det er 10 gange vigtiger at ungdommen udlever deres ungdom med hinanden end at de ses med deres bedsteforældre oldeforældre med alt respekt (dette kan alle ældre mennesker forstå)', lyder det.

Dommeren er ikke tilfreds med den nuværende situation. Foto: Philip Davali

Han vil derfor også gerne se en reaktion fra politikerne, og det kan kun gå for langsomt.

'Åben op NU! få vaccineret de sårbare fuldskrue og ikke så meget pis snak angst og ineffektivtet. Livet kan kun Leves der findes intet alternativ', lyder det fra den aktuelle tv-dommer.

Skal ud nu

Til Ekstra Bladet uddyber Thomas Blachman sit skriv.

- Jeg fornemmer, at der er en energi lige nu, der nærmest er anti-ungdommelig. De får hele tiden fortalt, at de er nogle forkælede møgunger, hvis de gerne vil ud og leve deres liv, men de skal ud og leve livet. Nu må det være nok. De skal tilbage i skolerne, de skal ud og blive forelskede, og så må de vente med at se deres bedsteforældre. Det vigtigste for unge mennesker, er, at se unge mennesker, lyder det.

Han er helt med på, at vi skal passe på de sårbare i samfundet, men parameteren er rykket for, hvem det er egentlig.

- Vi har lært siden folkeskolen, at vi skal passe på de sårbare, men nu er det de unge, der skal passes på, de ender som blege hensynsmaskiner. Det kommer til at få uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ikke får sluppet ungdommen fri.

Skaber debat

I kommentarfeltet er det dog ikke alle, der er enige med den populære dommer.

'Måske du skulle nøjes med at kommenter på musik, som du er god til. Så kan vi lade forsker, læger mm kommentere på netop dette emne, som de er gode til', lyder det fra en.

'Måske kan denne nedlukning få os til at indse/huske hvor godt vi faktisk har det... Og jeg er sikker på at vores unge mennesker nok skal klare den, de er stærkere end både du og jeg tror', skriver en anden.

'Tror ikke der er så mange af medarbejderne på sygehusene, der efter at have fået aflyst deres ferier, og uden tid til familien er klar på dit forslag om fuld skrue på smitten', skriver en tredje.

Restriktionerne i Danmark er indtil videre gældende hele februar.

Regeringen har meldt ud, at man i næste uge vil fortælle, hvordan situationen vil se ud fremadrettet for danskerne.