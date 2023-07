Blæst bagover: Elskede den med det samme

Mads Mikkelsen indtog den internationale scene for år tilbage, og der er rift om den populære skuespiller, som blandt andet er kendt for sine skurkeroller.

Han er lige nu biografaktuel i 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', som er den femte Indiana Jones-film i serien.

Og til forskel fra mange andre internationale roller, han har spillet, har han haft Indiana Jones-rollen meget højt på sin liste. For der er en helt særlig grund til, at rollen betyder meget for ham. I et interview med Kino.dk fortæller han, at filmene altid har været nogle af hans favoritter.

Vhs-boks med fem film

Han har nemlig et personligt minde, hvor han og hans dengang 15-årige storebror, Lars Mikkelsen, havde lejet en vhs-boks med fem film, hvoraf den ene var den første Indiana Jones-film.

Og i stedet for at se alle fem film, som det var planlagt, endte de med at se Indiana Jones-filmen fem gange, fordi de blev forgabt i filmen.

- Vi elskede den med det samme. Det var et helt specielt univers. De første ti minutter af den film er helt unik, og vi blev blæst bagover, fortæller han blandt andet i interviewet med Kino.dk.

Nødt til at lyve

Han røber desuden i interviewet, at hans rolle til den nye Indiana Jones-film er en af de roller, hvor han ikke har været nødsaget til at lyve til sin audition om, hvorvidt han kendte til filmene i forvejen.

For det har han tidligere gjort, hvis han ikke har set de foregående film til den film, han skal spille en rolle i.

Den femte Indiana Jones-film udspiller sig i 1969, hvor amerikanerne går efter at blive de første på Månen. Her spiller Mads Mikkelsen nazi-skurken og rumforskeren Voller.

Den danske skuespiller har desuden medvirket i en lang række andre internationale film og serier - blandt andet i den psykologiske dramathriller 'Hannibal', den amerikanske superheltefilm 'Doctor Strange' og i 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder'.