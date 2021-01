Blander sig: - Det er dybt urimeligt

Onsdag aften mødte den nu tidligere TV2-vært Jes Dorph-Petersen op i 'Aftenshowet', hvor han blev interviewet af værtinde Mette Bluhme Rieck om de to krænkelsessager, der har kostet ham jobbet som vært på TV2's kanaler.

Siden da væltede det ind med kritiske kommentarer på de sociale medier fra folk, der i hårde vendinger langede ud efter interviewet og Mette Bluhme Rieck. Her påpegede flere, at værtinden gik for hårdt til Jes Dorph-Petersen og var for subjektiv. Bluhme er samtidig i flere tilfælde også blevet svinet til og er blevet kaldt skældsord som 'kælling' og 'strigle'.

Torsdag var det så blevet TV2-vært Abdel Aziz Mahmouds tur til at lave interview i sagen. I den forbindelse interviewede han sin egen chef, indholdschef på TV2, Lotte Lindegaard, og efterfølgende blev han hyldet vidt og bredt på de sociale medier for sin præstation og for at 'gå hårdt' til sin chef.

Den forskel er faldet flere kendte værter for brystet.

Cecilie Beck, der selv er nyhedsvært på TV2, har i den forbindelse været ved tasterne på sin Instagram-profil, og her undrer hun sig kraftigt over den måde, Mette Bluhme Riecks interview er blevet modtaget på.

Til Ekstra Bladet uddyber hun:

- Jeg synes, det er helt vildt, at Abdel bliver hyldet på den måde, mens Mette bliver svinet til. Jeg har jo samme job, og jeg ved, at de begge er mødt ind den dag og har tænkt, at det ikke var den fedeste opgave, de havde. For det er ikke rart at lave sådan et interview, men det er vores opgave som journalister at stille kritiske spørgsmål og tage jernskjorten på, siger hun og fortsætter:

- Og det gjorde de begge to. Begge deres interviews var fremragende. Og så er det bare så vildt at se, at befolkningen reagerer så forskelligt på det. Og det handler jo nok i virkeligheden om, at Mette interviewer Jes, og der er mange, der er kede af det på hans vegne, hvorimod Abdel går hårdt til TV2, siger hun og fortsætter:

- Men jeg bliver ked af, at folk tror, at man som journalist har en bestemt holdning, fordi man stiller kritiske spørgsmål. De kritiske spørgsmål er udtryk for et fag og ikke en holdning. Vi får amerikanske tilstande, hvis vi begynder at tænke, at det hænger sådan sammen, selvom jeg godt forstår, at folk kan tænke det.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort Tirsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det sker efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen afviser over for Politiken anklagerne. - Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det, har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, siger han til Politiken. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Vis mere Luk

'Tanken har strejfet mig'

- Tror du, at det her hænger sammen med køn?

- Tanken har strejfet mig. Kvinder, der er skarpe og kritiske, har det jo med at ryge i 'hysterisk'-boksen, og der er jo kommet mange sexistiske kommentarer til Mette, som jeg er sikker på ikke var kommet, hvis det var en mand, siger hun og fortsætter:

- Men jeg tror, at det her handler mere om, at Jes bliver interviewet, og at folk har mange holdninger til ham. Så det var måske også kommet, hvis det havde været Abdel, der havde interviewet Jes Dorph.

Et interview med Jes Dorph-Petersen i 'Aftenshowet' vakte i den grad vrede på de sociale medier. Foto: DR

Cecilie Beck har selv prøvet at være i shitstorms igennem sin tid som vært, og hun ved derfor også, hvordan det føles.

- Uanset hvor hård hud man får, så er det aldrig rart, og på Facebook kan man hurtigt føle, at man får hele folkestemningen imod sig. Det er utroligt ubehageligt. Men i virkeligheden er det jo de negative, der popper frem på Facebook. Dem, der synes, det var et godt interview, råber sjældent op, og derfor kan man også føle, at hele verden er imod én, siger hun og fortsætter:

- Siden jeg så de her overskrifter, så følte jeg meget med Mette, og så synes jeg bare, at det er dybt urimeligt. For jeg har nærstuderet interviewet, og jeg synes bare, det er pissegodt gået. Hun var meget grundig og stiller relevante og kritiske spørgsmål. Ligesom Abdel også gør.

Også Ditte Haue har været ved tasterne i forbindelse med interviewet. Foto: Arkivfoto

'Røget af sporet'

Også Ditte Haue, der er vært på TV2 Nyhederne, har på Instagram blandet sig i debatten.

Til Ekstra Bladet uddyber hun:

- Det er to svære interview. For de handler om en sag, mange har store følelser for. Og netop det faktum, synes jeg, ses i reaktionerne, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved jo ikke, om det bunder i værternes køn. Men når jeg læser de mange kommentarer, så bliver Abdel i hvert fald hverken kaldt strigle, pigebarn, krampe, uprofessionel, skinger eller strid. Han bliver vurderet og rost for sin hårdhed, afbrydelser og kritiske tilgang. Mens Mette kritiseres for at gøre præcis det samme.

Ditte Haue fortæller, at hun af samme årsag har valgt at gå til tasterne på de sociale medier.

- Jeg synes, debatten er røget af sporet. Her er to mennesker, der hver har udført et stykke journalistisk arbejde, og det har de gjort godt. Men den ene bliver slagtet for sit, mens den anden hyldes. Jeg kan godt forstå, det er mange følelser forbundet med sagen for seerne. Men jeg kunne godt ønske, at man ikke gjorde journalisterne til syndebukke i det her. For det er de ikke, lyder det videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Mette Bluhme Rieck og Abdel Aziz Mahmoud, men de har ikke ønsket at kommentere sagen.