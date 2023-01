Blander sig i ferie-krig: - Betal for jeres shit selv!

Kendisparret Maria og Pelle Peter Jencel har i de sidste dage ligget i offentlig krig med rejseselskabet Atlantis Rejser efter at have været generet af både larm, slitage og uhumsk mad, hvorefter de brugte deres mange følgere på Instagram som pressionsmiddel til at få hjælp af rejseselskabet.

Kontroversen har fremprovokeret mange reaktioner på de sociale medier, hvor flere kendte også giver deres besyv med i sagen.

Blandt andet har komiker og tv-vært Lasse Rimmer lavet et story på sin Instagram-profil, hvor han på sarkastisk vis gør grin med parret.

Han beretter om en lignende ferie til Egypten, han selv var på for tre år siden med Atlantis Rejser:

'Spiser man nogle af måltiderne fra samme buffet som en masse andre gæster, kan det betale sig at spritte jævnligt af, uanset hvilket land man er i,' skriver han med henvisning til Jencel-parrets maveproblemer.

'Det gjorde vi, og måske derfor tålte alle fire ferien uden maveproblemer. Who knows. Måske var vi bare heldige.'

Komikeren fortsætter med at understrege, at han hellere end gerne ville rejse med Atlantis Rejser en anden gang.

'Vi nød allesammen en uge med højt serviceniveau fra et dedikeret personale i et i øvrigt fattigt land med masser af udfordringer, så for the record: Jeg ville personligt trygt rejse med samme bureau igen.'

Lasse Rimmer var i Egypten med sin kæreste Line og hans to børn. Foto: Mogens Flindt

'To gøglere'

Fotografen Jan Grarup har også givet sit besyv med i sagen. Han har nemlig også været i Egypten engang.

'Må jeg ikke bare i al beskedenhed fortælle, at jeg tog mine vidunderlige unger med på en tilsvarende rejse i 2022, og jeg betalte for alt selv (selvom jeg har lige så mange følgere, som de har tilsammen), og vi havde en fantastisk tur,' skriver han på Instagram, og fortsætter:

'Vi havde en fantastisk tur - og til jer to gøglere - betal for jeres shit selv!'

Maria Jencel har i weekenden forklaret, at parret ikke har fået noget sponsoreret og selv betalt de 25.000 kroner, som rejsen har kostet dem.

Fotograf Jan Grarup giver ikke meget for Maria og Pelle Peter Jencels kritik af Atlantis Rejser. Foto: Linda Johansen

'De varmeste tanker til jer alle fire'

Der er dog også kendte stemmer, som bakker Jencel-parret op.

Skuespiller Sus Wilkins skriver i en kommentar på Maria Jencels opslag, at oplevelsen lyder 'langt ude':

'Kan ikke lade vær at grine lidt ad, at der i 2023 stadig er så mange, der enten ikke kan forstå, hvad en influencer er, eller bare er så vrede over, at det job findes'.

Også skuespilleren Neel Rønholt sender sin støtte til Jencel-parret.

'Hvor ubehageligt!!! Alle de varmeste tanker til jer alle fire,' skriver hun.

Kendis-manager og forfatter Elisa Lykke minder i en kommentar på Maria Jencels opslag om, at der er altid er to sider af samme sag.

'Et virkelig godt eksempel på man ALTID skal vente med at være en trold og svine til, indtil man har begge sider af historien.

Et genmæle der kan mærkes. Velkommen hjem og god bedring.'

