Blander sig i Jes Dorph-sag: Jeg ved jeg bliver slagtet nu ...

Efter det tirsdag aften kom frem, at tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret på baggrund af en ekstern advokatundersøgelse af sexisme og sexchikane på TV2, har flere prominente profiler været ved tasterne.

Nu blander medlem af Folketinget for Radikale Venstre Jens Rohde sig i debatten.

I et opslag på Facebook er han ude med riven efter TV2 på grund af deres håndtering af sagen.

'Jeg ved, at jeg bliver slagtet for det, jeg skriver nu. Men man skal gøre det, man finder rigtigt. Og såfremt udlægningen i Politiken af PROCESSEN om Jes Dorph-Petersen holder vand, så har man på en statsejet virksomhed skruet tiden tilbage til før retsreformen i 1919,' skriver politikeren blandt andet.

Jens Rohde anfægter ligesom Jes Dorph-Petersen den proces, der ligger til grund for tv-værtens afskedigelse. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han anfægter dermed det retsprincip, der ligger til grund for undersøgelsen og processen bag anklagerne mod den mangeårige studievært.

Til Ekstra Bladet fortæller Jens Rohde, at han anser sagen for at være principiel, og derfor mener han, at justitsministeren bør komme på banen.

- Jeg tager ikke stilling til hverken den ene eller den anden side i den konkrete sag, men når der er tale om en statsejet virksomhed, som har igangsat en undersøgelse, hvor der kan rejses tvivl om processerne og om, hvorvidt man har inkvisition eller agerer ud fra et retsprincip, så mener jeg, at det er relevant, siger han.

Principielle retningslinjer

Jens Rohde mener, at der politisk bør udstikkes nogle retningslinjer for den slags undersøgelser, som nu har fældet både Jes Dorph-Petersen og nyhedsvært Jens Gaardbo.

- Vi kommer til at se mange flere advokatundersøgelser inden for medievirksomheder i de kommende år, og det er fint, for vi skal have sikret, at kulturen frem over yder tryghed for alle, men det gælder også for dem, der er blevet anklaget, siger han og tilføjer:

- Derfor synes jeg, det er på sin plads at overveje, om ministeren skal udstikke principielle retningslinjer for sådanne advokatundersøgelser, for eksempel i forhold til hvor langt tilbage man skal se, og for at sikre at der altid er en neutral opmand.

- Du skriver om forældelsesfrister for straffesager i dit opslag. Hvor langt tilbage mener du, man bør gå?

- Det er en drøftelse, man må tage. Jeg mener bare, at vi her står med en sag, hvor processen drages til tvivl, og uanset om det er straffesag eller en personalesag, skal ret og rimelighed gælde, for det har alvorlige konsekvenser for den anklagede. Vi er nødt til at sikre, at alle er lige for loven.

- Selvom du skriver, at du ikke tager stilling til anklagerne i den konkrete sag, kan nogle måske læse dit opslag, som om at du forholder dig kritisk til anklagerne mod Jes Dorph-Petersen. Gør du det?

- Jeg konstaterer, at der bliver udtalt en kritik af den anklagedes advokat over processen, og jeg konstaterer, at der er en advokat på den anden side, der har det modsatte synspunkt. Jeg konstaterer også, at der sikkert findes mange sager, og jeg føler mig ikke betrygget ved, at vi med dette nye instrument (advokatundersøgelser, red.) har sørget tilstrækkeligt for den nødvendige retssikkerhed, som vores retssamfund hviler på. Så må folk jo læse mit opslag, som de vil, siger Jens Rohde.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Jens Rohdes opfordring.