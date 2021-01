Blander sig: 'Offentlig henrettelse af Jes Dorph'

Onsdag aften var den nu tidligere TV2-vært Jes Dorph-Petersen i 'Aftenshowet' på DR, hvor han havde sagt ja til at fortælle sin udlægning af sagen om de anklager om seksuelle krænkelser, som nu har kostet ham jobbet som vært på TV2.

Under interviewet blev han stillet en række kritiske spørgsmål og blev blandt andet bedt om at forholde sig til de to anklager om seksuelle krænkelser, som er kommet frem om ham i forbindelse med en ekstern advokatundersøgelse på TV2.

Men siden interviewet blev sendt i fjernsynet onsdag aften, er det væltet ind med kritiske kommentarer på de sociale medier. Flere mener nemlig, at der blev gået alt for hårdt til Jes Dorph-Petersen under interviewet, og at vært Mette Bluhme Rieck, der stod for interviewet, var for ensidig.

Nu melder Pia Kjærsgaard (DF) sig ind i debatten, og i et langt opslag på Facebook bakker hun Jes Dorph-Petersen op. I et opslag på DR's Facebook-side kalder hun interviewet for en 'skandaløs behandling' og 'en offentlig henrettelse' af Jes Dorph-Petersen.

Jes Dorph-Petersen er ikke tilfreds med interviewet. Foto: Aleksander Klug

På sin egen Facebook-profil uddyber hun:

'Du siger, du står bag MeToo, at du støtter sagen, og med fornægtelsen af hvad kvinderne har sagt, er du så ikke med til at ødelægge bevægelsen, i stedet for bare at erkende som Jens Gaardbo der har gjort noget, i en tid der var en anden?', indleder hun opslaget og fortsætter:

'Ja man skulle tro det var løgn, men sådan anklagede den kvindelige vært gæsten Jes Dorph-Petersen 33 minutter inde i et 35 minutters langt interview i 'Aftenshowet' i går d. 6. januar. 'Jes Dorph-Petersen, du sidder og lyver'. Det var rent faktisk det, som værten tillod sig at udgyde, som om det var hende, der var anklager i en retssal', lyder det videre.

DR kan ikke genkende kritikken af interviewet i 'Aftenshowet'. Læs deres svar herunder ...

DR kan ikke genkende kritik

Lisbeth Langwadt, der er programchef for 'Aftenshowet' i DR, er på ingen måde enig i kritikken, der kommer fra seerne. 'Der er tale om et interview, hvor alle sider i en på alle måder kompliceret sag skal belyses. Det er ikke kun Jes, der skal fortælle sin side af sagen. Der skal naturligvis være modspørgsmål, hvor det, han siger, efterprøves, ligesom han skal forelægges, hvad de øvrige parter i sagen har ytret,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter: 'Interviewerens opgave er at gøre seerne klogere på sagen, hvor der jo er flere parter. Sådan skal man interviewe i sager som disse, det er helt normalt, og det havde været meget problematisk, hvis der ikke var blevet stillet en række kritiske spørgsmål under et meget langt interview, hvor Jes fik meget god tid til at komme til orde. Vi bemærker også, at der er en række seere, som faktisk mener, der kunne være gået endnu mere kritisk frem, så vi har nok ramt balancen.' Lisbeth Langwadt påpeger videre, at de heller ikke kan genkende kritikken fra Jes Dorph-Pedersen. 'Vi er ikke enige i Jes' kritik. Interviewet var godt forberedt, kom omkring det, der var nødvendigt for at belyse sagen fra alle sider, og han fik en fair behandling, herunder meget god tid til at svare. Det er sjældent, at der er sat så god tid af til et interview,' skriver hun i mailen og fortsætter: 'Før dette interview havde vi bedt Jes om sagens akter i forbindelse med forberedelsen, men det ønskede han ikke at udlevere. Derfor var der grænser for muligheden for at faktatjekke alt inden interviewet, og noget måtte derfor blive det undervejs, hvilket værten gjorde på meget fin vis,' lyder det videre.

'Skandaløs behandling'

Pia Kjærsgaard fortsætter med at fortælle, at hun mener, at Jes Dorph-Petersen skulle bevise sin uskyld i interviewet, og at det ikke var fair.

'Inden de ord faldt, havde værten fuldkommen krydsforhørt Jes Dorph-Petersen om alle sagens detaljer. Afbrød nærmest konstant. Og tydeligt var det, at værtens egen holdning var, at Jes Dorph-Petersen var skyldig, og at han sådan set bare burde havde lagt sig fladt ned og gå til bekendelse,' skriver hun og fortsætter:

'Det var en fuldkommen skandaløs behandling af en mand, hvis karriere er fuldkommen ødelagt, grundet nogle beskyldninger ift. noget der skulle være foregået for 18 og 20 år siden. Aftenshowet burde undskylde for en sådan urimelig behandling. For det er ikke rimeligt, at man inviterer en mand ind i studiet for derefter at eksekvere en offentlig henrettelse,' lyder det videre.

Ekstra Bladet ville ligeledes gerne have haft en kommentar fra Mette Bluhme Rieck, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort Tirsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det sker efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen afviser over for Politiken anklagerne. - Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det, har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, siger han til Politiken. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Vis mere Luk

Over for Ekstra Bladet har Jes Dorph-Petersen heller ikke lagt skjul på, at han ikke er tilfreds med interviewet i 'Aftenshowet'.

- Jeg vil godt sige, at jeg synes, det var en usædvanlig hård behandling, hvor jeg skulle stå til regnskab for TV2's kultur, siger han blandt andet til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er ikke tilfreds med det interview. Jeg havde forklaret, at jeg havde sagt det, jeg ville om anmeldelserne og anmelderne - også af respekt for dem - og den aftale overholdt de ikke. Tværtimod blev jeg krydsforhørt på en måde, der faktisk mindede mig om advokatundersøgelsen, hvor jeg skulle modbevise, at deres påstande var rigtige, siger han videre og retter samtidig en direkte kritik mod Mette Bluhme Rieck.