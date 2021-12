Blev advaret: 'Pissehårdt'

Molly Egelind brugte lang tid på at finde noget andet at lave end at spille roller.

Det fortæller den 34-årige skuespiller, der er aktuel i TV 2's nye julekalender, 'Kometernes jul'.

- Da jeg startede, syntes jeg, det var skidesjovt. Jeg følte mig hjemme i det, men jeg havde hele tiden tanken om, at det ikke var det, jeg skulle, uddyber hun.

Som datter af skuespilleren Søs Egelind - som også medvirker i 'Kometernes jul' - og filmfotografen Björn Blixt har Molly Egelind været indviet i branchen fra barnsben.

Og det var sidstnævnte, der spurgte hende i en alder af 12-13 år, om ikke hun ville til den casting, nogen havde indbudt til med en seddel, der hang på hendes skole.

Den rolle fik hun ikke, men hendes navn blev skrevet i bogen, og hun blev senere castet til sin første spillefilm, 'Okay', fra 2002.

- Det var meget tilfældigt. Det var ikke, fordi jeg havde drømt om det, siden jeg var helt lille, siger Molly Egelind og tilføjer:

- Der er aldrig nogen, der har presset mig. Jeg er nærmere blevet advaret om det af min mor: 'Hvis du vil det, skal du være sikker på, at der ikke er noget andet, du lige så godt kan lave, for det er pissehårdt'.

Som et teenageoprør brugte Molly Egelind meget af sin ungdomstid på at finde noget andet at være end skuespiller.

Men branchen trak i hende. Det var det bedste svar på noget, hun kunne se sig selv lave, og i dag er det omkring ti år siden, Molly Egelind kom ind på skuespillerskolen i Odense, fortæller hun.

- Skuespillet er noget, vi deler, siger Molly Egelind om forholdet til sin celebre mor, Søs Egelind. - Vi sparrer enormt meget om arbejde og har et godt fælles sprog for det. Og vi har altid hjulpet hinanden med replikker, siger hun. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

En udfordring

Siden er det for Molly Egelind, der er mor til to og gift med kollegaen Benjamin Hasselflug, blevet til roller i serier som 'Sygeplejeskolen', 'Mercur' og 'Håbet' - og nu i 'Kometernes jul', hvor Molly Egelind spiller over for sin mor, der blandt andet er kendt fra sine roller i 'Lærkevej' og 'Rita'.

Men at følge i fodsporene af sin mor har ikke altid været en nem omstændighed, fortæller hun.

- Selvfølgelig har det jo været en udfordring i forhold til at blive anerkendt som min egen person, at mit navn altid bliver efterfulgt af: 'Søs Egelinds datter', siger Molly Egelind.

- Nogle gange kan jeg godt føle, at det står i vejen for et andet blik på det, jeg laver, medgiver hun.

Molly Egelind føler dog, hun har arbejdet sig til et sted i sin karriere, hvor folk kender hende bedre for, hvad hun selv har opnået, end for, hvem hun er datter af.

Og det er vigtigt. For at være datter af nogen er ingen kvalitet i sig selv.

- Jeg er stolt af min mor og har intet problem med at skulle snakke om hende. Men jeg tror da, at alle har det sådan, at man gerne vil værdsættes for det, man er, og ikke for et navn, siger Molly Egelind og tilføjer:

- Jeg vil gerne være sikker på, at folk ser, hvor umage jeg gør mig, og at jeg går op i det, jeg laver. Jeg knokler virkelig for de sejre, jeg får. Og så er det andet bare blevet en omstændighed, som jeg har med mig. Jeg ved ikke, hvordan det havde været, hvis det ikke var sådan.