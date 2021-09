Blev hasteopereret: Går bare og venter

På den røde løber ved 'Kastanjemanden' fortalte Ditte Okman om at være blevet hasteopereret for celleforandringer.

Ditte Okman fik sig en forskrækkelse, da hun opdagede, at hun havde celleforandringer og måtte opereres

Det har bestemt ikke været en sjov tid for radiovært Ditte Okman.

Efter at have udskudt en tur til lægen i flere år, fik hun endelig taget sig sammen, men beskeden var ikke positiv.

'I løbet af weekenden og i dag har jeg modtaget en masse helt ufattelig søde og omsorgsfulde henvendelser fra lyttere af 'Det, vi taler om'. Jeg fortalte i seneste udsendelse, at grunden til, jeg havde været væk fredagen forinden, var, fordi man havde fundet celleforandringer i mit underliv og desværre af en sådan karakter, at man valgte at operere med det samme', skrev hun på Facebook.

Da Ekstra Bladet møder Ditte Okman til premieren på 'Kastanjemanden', er hun da også stadig mærket af beskeden og operationen.

- Lige nu går jeg og venter på det endelige svar, men jeg må indrømme, at det ikke har været specielt morsomt, og jeg vil gerne understrege, at det kun er forstadie, men jeg vil virkelig anbefale folk at blive tjekket, fordi lige pludselig er det ikke forstadie mere, lyder det.

Okman besluttede sig for at blive tjekket, efter hun talte med influencer Cana Buttenschøn, der blev diagnosticeret med livmoderhalskræft, da hun skulle føde.

Indtil snakken med Cana havde Ditte Okman udskudt og smidt indkaldelser til den såkaldte smear-prøve i skraldespanden.

- Jeg har ikke selv gjort noget for at blive tjekket, og jeg fortryder det bittert, fortæller hun.

Ditte Okman fortæller om den hårde ventetid i forbindelse med sin operation.

Optimist omkring fremtiden

Selvom operationen ikke gik helt som forventet, er hun stadig optimistisk for fremtiden.

- Nu er jeg opereret. Man har ikke fået det hele med, og nu må jeg desværre vente endnu længere tid, inden jeg får et svar, men der skal nok komme styr på det. Det er jeg sikker på.

- Er det skræmmende at gå og vente på svar?

Ja, det er skræmmende. Men jeg ved med min fornuft, at lægerne er dygtige, og de ser det her mange gange om året, det er bare noget med, at jeg helst havde været det foruden, og jeg må sige, at operationen er ikke speciel rar. Hvis man kan undgå det, så er det det bedste.

Hun har derfor også en klar opfordring til kvinder.

- Kvinder gå hen og blive tjekket og få den HPV-vaccine.

Folk har efter Dittes udmelding henvendt sig til hende, og det betyder forhåbentlig også, at flere vil gå til lægen.

- Jeg har fået mange henvendelser, og jeg er blevet så glad for, hvor mange unge kvinder og voksne, der skriver, at nu får de ringet til deres læge. Når vi har det her screeningprogram og vacciner, så skal man bare ikke være lige så doven, som jeg har været.