Blev kaldt 'Dumme Pernille': Nu er hun færdiguddannet jurist

Realitydeltageren Pernille Nygaard, der for 10 år siden troede, at folk fra Norge blev kaldt 'norskere' og at de stadig kørte rundt i hestevogne, er nu færdig med fem års svær uddannelse og kan kalde sig cand.jur