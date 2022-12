Kun i Ekstra Bladet

I efterhånden et årti har det været muligt for de største profiler på YouTube i Danmark at tjene penge på underholdning eller videoer, hvor man viser sit hverdagsliv.

Og nogle af de største danske youtubere har sågar formået at gøre mediet til et springbræt til at tjene endnu flere penge. Ekstra Bladet giver her et indblik i, hvordan man tjener penge på YouTube, og hvor meget nogle af de største profiler faktisk tjener.