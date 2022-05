Blev overfuset af Medina: - Hun spyttede på mig

Medina har i den seneste tid turneret i en række medier som led i promoveringen af biograf-dokumentarfilmen 'Medina', der har premiere tirsdag.

Her har Medina blandt andet fortalt sin version af en hændelse, der fandt sted i lufthavnen i København tilbage i marts 2013, hvor hun gik amok på en journalist fra Se og Hør, som hun rev i håret og råbte skældsord efter.

En episode, der dengang blev beskrevet i flere medier.

Medina fortæller om optrinnet i lufthavnen og bruger det som et eksempel på den periode, hvor hun 'var allermest presset' og sagde fra over for pressens brutale behandling af hende gennem længere tid.

Det slog klik

Over for DR-podcasten 'Genstart' beskriver Medina, hvordan journalistens tilstedeværelse bragte hende ud af fatning.

- Det slog bare klik. Hun begyndte at spørge mig om ting og sager. Jeg kunne ikke holde mig mere, jeg kunne ikke være i mit skind mere - at blive behandlet på den måde, blive nedgjort på den måde. Blive uværdiggjort på den måde. Så jeg tog bare fat i hendes hår, vendte hendes ansigt mod ankomsthallen, og så råbte jeg bare alt, hvad jeg kunne, at folk skulle kigge på det her ansigt.

– SE, sådan ser sådan et menneske, der ødelægger andre menneskers liv for ingenting, ud. Kig på hende! Og det var dét, fortæller Medina i seneste udgave af 'Genstart'.

Her og Nu-fotografen fangede momentet, hvor Medina rev Camilla Linnebjerg i håret, men - ifølge journalisten - også fangede en luns af hendes øre. Foto: Her og Nu

Rystet og i chok

Journalisten Camilla Linnebjerg, som det gik ud over dengang, oplevede dog situationen ganske anderledes.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Camilla Linnebjerg rev Medina hende ikke bare i håret, men også i øret, ligesom popstjernen ifølge Linnebjerg sendte en spytklat direkte i ansigtet på hende.

- Medina spyttede mig i ansigtet. Det var ikke sådan en enkelt synlig grønharker, men mere en slags støvregn af spyt. Man kan også høre spytlyden på optagelsen. Jeg var ude og tørre mig i ansigtet bagefter - sådan helt hysterisk over, at jeg var blevet spyttet på.

- Det blev bare nedtonet dengang og ikke bragt, fordi jeg syntes, det var nedværdigende og pinligt, så det har aldrig været fremme før nu, siger Camilla Linnebjerg og fortsætter:

- Og så fik hun også fat i øverste del af mit øre samtidig med, at hun rev mig i håret. Jeg havde ondt i mit øre hele aftenen.

- Det var heller ikke fremme. Jeg var rystet - faktisk så meget i chok, at jeg ikke rigtig reagerede i momentet. Jeg trak mig jo ikke engang. Jeg tror bare, at jeg frøs, siger Camilla Linnebjerg i dag.

Ekstra Bladet kan samtidig bringe en lydfil, der dokumenterer optrinnet, som det foregik, og som tydeligt dokumenterer lyden af en spytklat.

Sådan ser Camilla Linnebjerg (tv.) ud i dag. Hun har valgt at kommentere på episoden i lufthavnen, fordi hun føler sig ramt på sin retfærdighedssans. Privatfoto og Finn Frandsen

- Hvorfor vælger du at fortælle noget, der ikke har været fremme før, nu hvor vi har kontaktet dig?

- Det rammer mig på min retfærdighedssans. Jeg mener, at den historie, hun turnerer med nu, er en løgneversion af, hvad der foregik. Det bringer det hele tilbage til mig.

- Hun har aldrig taget det på sig, og det kan jeg jo høre, at hun stadig ikke gør. Det provokerer mig. Det var jo ikke i orden - og det er jo stadig ikke i orden, siger Camilla Linnebjerg.

En spytklat er i retslig forstand sidestillet med vold, lyder en dom fra højesteret i 2006.

Medina fortæller dog i 'Genstart', at hun ikke mener, der var tale om vold, og fastholder samtidig, at hun ikke fortryder, at hun 'stod op for sig selv og sagde fra'.

En grædende Medina efter episoden i lufthavnen, hvor hun bliver trøstet - men også irettesat - af hendes daværende kæreste, Christopher. - Hvad fanden laver du, Medina?, lød det blandt andet. Foto: Her & Nu

Camilla Linnebjerg er overrasket:

- Jeg synes, det er vildt, at Medina ikke reflekterer over det. At hun siger flere steder, at hun ikke fortryder det. At hun synes, det er okay. Det virker som om, hun mener, at det er et medie, hun er gået til angreb på. Men det er jo et menneske, det er gået ud over, siger Camilla Linnebjerg.

Den forkerte journalist

I interviewet med Politiken beretter Medina dog, at det var en anden journalist, hun i virkeligheden ville have ram på.

- Det var et af de tidspunkter i mit liv, hvor jeg var allermest presset. Jeg var lige landet og var bange for at gå ud i ankomsthallen, og så blev der taget billeder af mig, mens jeg græd. Efter alle de forsider om noget, jeg ikke havde gjort. Men faktisk var hende, jeg greb fat i, den forkerte.

- De lignede hinanden med det dér meget lyse hår, siger Medina til Politiken med henvisning til journalisten fra Se og Hør, som forinden havde været mest offensiv i de mange Se og Hør-historier om sangerindens privatliv.

Camilla Linnebjerg sukker:

- Jeg sagde jo mit navn til hende først. Hun vidste, at det ikke var mig, der havde skrevet ting om hende på Se og Hør. Gad vide, hvad hun så havde gjort, hvis det havde været 'den rigtige', som var i lufthavnen. Det tør man jo ikke tænke på.

Sagen blev oprindeligt politianmeldt af Se og Hør, men politiet valgte, efter at have indsamlet vidneudsagn, i sidste ende ikke at gå videre med sagen.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Medina via hendes presseansvarlige med henblik på et svar til de nye beskyldninger.

'Medina er rigtig ked af, at det gik ud over den forkerte. Men hun kommer aldrig til at fortryde, at hun forsvarer sig selv', lyder det korte mailsvar.