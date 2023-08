Blev ramt af blodprop: - Vi har grædt meget

Midt i fejringen af tv-vært Abdel Aziz Mahmouds 40 års fødselsdag tidligere på sommeren, ramte en sand ulykke som et lyn fra en klar himmel.

Hans ægtemand, Andreas Gylling Æbelø, var blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Nu sætter tv-værten i et opslag på Instagram ord på, hvordan sommeren har været for parret i kølvandet på blodproppen, og det har bestemt ikke været nemt.

'Hvor har vi grædt meget denne sommer. Sammen. Og alene. Og grinet. Og haft store og dumme eksistentielle tanker. Må man gerne være ked af det delvist manglende syn i venstre side? Eller skal man bare constance være taknemmelig over, at Andreas trods alt ikke blev lam?', indleder han sit opslag.

Er blevet opereret

Andreas Gylling Æbelø fortalte i forbindelse med blodproppen, at man ikke kunne være sikker på, at lægerne kunne finde en årsag til, at den var opstået.

'Jeg falder uden for profil, siger de (lægerne). Det betyder, at blodproppen hverken kan tilskrives alder eller livsstil. Så nu skal alt tjekkes. Genetik. Hjerteklap. You name it, de tjekker det', skrev han dengang på Instagram.

I sit opslag fortæller Abdel Aziz Mahmoud nu, at den formodede årsag er fundet, og at hans mand er blevet opereret.

'I går fik Andreas endelig veloverstået sit indgreb i hjertet, der formentlig var årsagen til proppen. Og dét blev et punktum på en sommer, hvor min mand endnu engang har været den stærke, sårbare og ham, der skulle rykke os et nyt sted', skriver han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Abdel Aziz Mahmoud, der ikke ønsker at kommentere yderligere.