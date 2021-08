Bliver kollegaer

Det bliver den store familiesammenkomst, når musikfestivalen Nu løber af stablen.

Bag velgørenhedsmusikfestivalen står fodboldlegenden Lars Høgh og musikeren Michael Falch, men der er også blevet plads til Lars' datter og svigersøn.

Festivalen har nemlig afsløret, at de har valgt Josefine Høgh og Lasse Sjørslev til at være konferencierer ved festivalen.

Michael Falch får også opbakning fra familien i form af datteren Mathilde Falch.

Og det er noget, han ser frem til, fortæller han til TV 2 Fyn.

- Når det nu er en velgørenhedsfestival, og der er den her ånd, så er det jo skønt, at Lars har Josefine med, og at Mathilde også vil være med. Jeg tror måske endda, de var blevet fornærmede, hvis ikke vi havde spurgt dem, om de vil bidrage.

Josefine Høgh fortæller til mediet, at det er rigtig nok, hun gerne vil hjælpe sin far, men den primære grund til at medvirke er, at hun rigtig gerne vil bakke op den kræftforskning, der samles ind til ved festivalen.

Festivalen foregår på Lundsgaard Gods ved Kerteminde, og hele overskuddet går til kræftforskning.

Michael, Lars og Hans, der står bag festivalen, skriver på hjemmesiden for begivenheden, at de regner med, der bliver tale om en tilbagevendende fest.

For i år er billetterne i hvert fald udsolgt, så hvis man ikke har nået det, kan man jo håbe, at deres ønske går i opfyldelse.