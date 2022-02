Blodigt slagsmål til TV 2-efterfest

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Torsdag var der dømt fest og farver i KB Hallen, da en lang række kendte mødtes til den årlige Zulu Awards, som blev sendt i tv søndag aften.

Efter festlighederne i KB Hallen blev deltagerne kørt i busser videre til efterfest på Søpavillonen ved Søerne i indre København.

Her gik det langtfra fredeligt for alle.

Under efterfesten opstod der nemlig et blodigt slagsmål, som resulterede i, at en person blev kørt på hospitalet.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Københavns Politi, at der har været en voldsepisode til den pågældende fest.

'Vi kan oplyse, at Københavns Politi natten til den 18. februar kl. lidt i 04 fik en anmeldelse om en voldsepisode på Søpavillonen', lyder det fra Københavns Politi i en mail.

'En person blev kørt på hospitalet til behandling. Vi efterforsker sagen, men der er endnu ingen sigtede', lyder det videre.

Der var gang i den til årets Zulu Awards. Men til efterfesten gik det galt. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV 2 i forbindelse med episoden, men det har i skrivende stund ikke været muligt.