Blodrøde tal og rod i regnskabet hos Umut

Det er en fedt-drivende oplevelse at spise Umut Sakaryas stegt flæsk og flæskestegssandwich - knapt så fedt er det at læse de netop offentliggjorte regnskaber fra kendis-kokken.

Det har været en ren underskudsforretning at lange mad over disken i Guldgrillen, afslører tallene fra selskabet Guldgrillen ApS.

Selvom omsætningen er steget med over 900.000 kroner, lyder årets resultat på minus 374.936 kroner. Det er dog lidt bedre end året før, hvor det lød på et minus på 706.423 kroner over det mindre minus.

Men der er ingen grund til at glæde sig for tidligt. Regnskabet viser nemlig også, at der har været det, der betegnes som 'væsentlige fejl' i regnskaberne de seneste år.

'Selskabets ledelse har konstateret at regnskabet for 2018/19 har været fejlbehæftet med væsentlige fejl, idet balancen for perioden 11/7 - 31/12 2018 ved en fejl er fratrukket 2019 i stedet for at blive tillagt', som der står i regnskabet.

Gælden er steget

Når fejlene er rettet, betyder det, at resultat før og efter skat i 2018/19 er ændret fra minus 478.002 kr. til minus 706.423 kr. som følge af manglende indregning af resultat for 2018.

Samtidig er gælden i selskabet steget fra 952.988 kr. til 1.465.319 kr.

Egenkapitalen fra slutningen af 2019 er som følge af rettelserne ændret fra minus 477.002 kr. til minus 706.423 kr. Tager man de helt friske tal med, ser det endnu mere rødt ud for Umut Sakarya.

Ejenkapitalen er nu på minus 1.080.359 kroner.

Umut Sakarya og medejerne af Guldgrillen ApS er dog klar til at skyde endnu flere penge efter deres forretning.

'Selskabets ledelse er opmærksomme på, at over halvdelen af selskabskapitalen er tabt. Selskabets ejere forventer at selskabet vil reetablere sin egenkapital inden for en kortere årrække. Selskabets ejere vil fortsat støtte selskabet finansielt i det kommende regnskabsår, og vil tilføre likviditet såfremt det måtte blive aktuelt', står der i regnskabet.

- Det har været en hård kamp Ikke overraskende giver Umut Sakarya corona skylden for de røde tal på bundlinjen, og han fortæller til Ekstra Bladet, at han faktisk havde frygtet, at det ville have stået værre til med økominien. - Det har været en hård omgang, men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at holde hovedet koldt og beholde vores personale i den svære tid. Det anser vi som en god investering nu, hvor vi må holde åbent igen. Der er mange steder, hvor der er blevet skidt på de ansatte, men så skider de bare tilbage. Vi har stadig vores ansatte. De er ikke blevet podere eller noget i den stil, siger Umut Sakarya. Han erkender samtidig, at det langt fra er sjovt at gå på arbejde og knokle hver dag uden at tjene penge. - Men vi har begejstringen til at arbejde videre, og der går selvfølgelig noget tid, men så skal vi nok få indhentet tingene økonomisk, siger kokken, der lige nu har fuld booket aften efter aften. - Det gode er, at folk bruger flere penge nu, når de går ud. Vi har sat omsætningsrekord, så det hele skal nok gå. Det er som om, vi står stærkere nu og holder mere sammen, og meget voksent har vi da også lagt planer for, hvad der skal ske, hvis landet lukker ned igen, siger han med nærmest frygt i stemmen. Noget rigtig møg

- Hvis vi lukker ned i flere måneder igen, er det noget rigtig møg. Det vil de færreste kunne holde til. - Det fremgår af regnskaberne, at I er klar til at skyde flere penge i firmaerne, hvis det bliver nødvendigt. Hvor mange penge taler vi om? - Jamen det har vi allerede gjort. Alle mine penge står i firmaerne. Folk forstår det måske ikke helt, men det er jo lige som at have at barn. Men vil gøre alt, hvad man kan, for at det skal overleve, siger han. - I regnskaberne fremgår det også, at der har været fejl i regnskaberne de seneste år. Hvordan er det sket? - Det er en bogholder, der har lavet en fejl. Jeg var 25 år, da jeg startede mine forretninger, og man bliver klogere hen ad vejen. Jeg har de bedste folk på nu, og det giver bare sådan en god ro i maven. Umut Sakarya glæder sig over, at hans restauranter er fulde af gæster igen. Foto: Anthon Unger

Guldgrillen er kun ét af Umut Skaryas selskaber, der lider. Restaurant 11 har også blodrøde tal på bundlinjen.

Resultatet før skat lyder på minus 1.444.519 kroner for seneste regnskabsår.

Også i Restaurant 11 ApS har der været 'væsentlige fejl' i de seneste års regnskaber. Det betyder blandt andet, at resultat før skat i 2019 erændret fra 91.050 kr. til 181.532 kr. som følge af manglende afslutningsposteringer. Resultat efter skat er ændret fra 71.019 kr. til 101.595 kr.

I Umut Sakaryas tredje mad-eventyr er heller ingen fed forretning.

Guld To Go IvS har været hårdt ramt af corona-nedlukningen og det har medført et bruttotab på knapt 150.000 kr. mod 236.000 kr. året før.

Resultat efter skat lyder på minus 382.000 kr, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det skriver ledelsen af firmaet i beretningen.

'Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. En del af underskuddet skyldes nedlukning af restauranten, hvilket har medført en nedskrivning af materielle anlægsaktiver på 216.000 kroner. Selskabets ledelse er opmærksomme på, at over halvdelen af selskabskapitalen er tabt. Selskabets ejere forventer at selskabet vil reetablere sin egenkapital inden for en kortere årrække. Selskabets ejere vil fortsat støtte selskabet finansielt i det kommende regnskabsår, og vil tilføre likviditet såfremt det måtte blive aktuelt'.