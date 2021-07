Blodrødt regnskab: Taber 16 millioner

Coronakrisen har ramt Ilse Jacobsen ekstremt hårdt, og hendes tøj-koncern kommer ud af 2020 med et underskud på næsten 16,3 millioner kroner.

Det røber virksomhedens nyligt offentliggjorte regnskab.

Underskuddet står i skærende kontrast til koncernens fine regnskab fra 2019, hvor man kunne fejre et overskud på 2,3 millioner.

Færre ansatte

Af regnskabet fremgår det samtidig, at man har skåret ned i medarbejderstanden fra 85 til 72 medarbejdere, mens personaleomkostningerne er faldet fra 41 til 33 millioner.

Ledelsen skriver i regnskabet, at resultatet langt fra har været i tråd med koncernens mål.

'Resultatet som ledelsen ikke finder tilfredsstillende skyldes i høj grad anden bølge af COVID-19 der ramte koncernens kernemarkeder i efteråret 2020,' lyder det blandt andet.

Ingen rabat - men outlet

Det er dog ikke, fordi lagerne er tomme hos Ilse Jacobsen.

Således viser regnskabet, at gummistøvledronningen en varebeholdning til en værdi af 48,9 millioner kroner mod 51,7 millioner kroner ved tidligere regnskab.

Ledelsen skriver videre, at man ikke ønsker at give rabat på virksomhedens varer, da man ikke vil gå på kompromis med koncernens 'brand values'.

I stedet vil man sælge lidt ud fra varelageret via outlets for at komme af med svært omsættelige varer og samtidig skrabe penge ind.