Blodrødt regnskab: Underskud 11 år i træk

Mai Manniche forventede et positivt regnskab for året, men sådan gik det ikke

11 år i træk.

Så længe har Mai Manniches smykkefirma 'JewlsCph' leveret underskud. Hun ejer virksomheden med sin mor, Vibeke Manniche, og sin far, Peter Riis Hansen. Det er dog Mai Manniche, der ejer hovedparten af selskabet.

Regnskabet for året 2020 viser et underskud på -620.184 kroner. Det er det 11. underskud i træk siden virksomhedens første leveår i 2009, hvor der blev leveret et overskud på 84.000 kroner. Underskuddet er desuden større end året får, hvor det i 2019 landede på -529.214 kroner.

Selskabets resultat for 2020 betegnes i regnskabet som 'mindre tilfredsstillende'.

Særligt bruttofortjenesten er det gået hårdt ud over i 2020, da den faktisk er vendt til et bruttotab. Det viser nemlig et minus på -92.790 kroner. I 2019 lød bruttofortjenesten på 179.142 kroner, så det er en markant nedgang.

Egenkapitalen må også endnu en gang tage stødet fra det dårlige regnskab, og underskuddet på denne post fortsætter med at vokse. Ved udgangen af 2020 lød egenkapitalen på minus -4.057.377 kroner. I 2019 var den -3.437.193.

Et af de steder, hvor Mai Manniche dog har skåret ned på udgifterne, er i løn. Der blev i 2020 blot udbetalt 298.287 kroner mod de 522.580 kroner, der blev udbetalt i 2019. Lønnen er udbetalt til selskabets to ansatte, hvor én må formodes at være Mai Manniche selv.

Forventede overskud

11 år med underskud er mange, men da Ekstra Bladet i august spurgte Mai Manniche om det, kunne hun fortælle, at hun forventede at levere et overskud for regnskabsåret 2020.

'Vores klare forventning er at gå i plus og regner med det i indeværende år. Behøver jeg sige, at vi selvfølgelig knokler hårdt på hver dag - og glæder os over den markant stigende interesse for og kendskabet til vores ægte smykker,' skrev hun i en besked.

Sådan gik det dog ikke.

Heller ikke coronakrisen ville få en større negativ indvirkning på regnskabet, mente Mai Manniche i august.

'Det vil altså sige, at I ikke forventer, at coronakrisen kommer til at påvirke jeres indtjening i 2020?'

'Selvfølgelig påvirker corona os som resten af samfundet, men vi forventer fortsat fremgang. Jeg har ikke yderligere,' skrev hun.

Virksomheden har dog modtaget 92.000 kroner fra kompensationsordninger i forbindelse med corona.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mai Manniche til denne artikel, men hun har ikke besvaret vores henvendelse.