Bodil Jørgensen: - Min familie er bønder

Flere flytter fra landet til byen, og mange kender det der med at føle sig fremmed, når man som voksen besøger sin hjemstavn.

Det gør skuespillerinden Bodil Jørgensen også, og lige nu er hun aktuel i en film om netop det.

Filmen hedder 'Hvor kragerne vender' og er et humoristisk drama, som fortæller historien om en ung kvinde, der er flyttet fra landet til hovedstaden for at skabe sig et meget anderledes liv end resten af hendes landmandsfamilie.

Jørgenden er lige nu aktuel i filmen 'Hvor kragerne vender'.

Og selv om Bodil Jørgensen spiller forælder til den unge kvinde i filmen, kan hun godt relatere til hovedpersonens oplevelser:

- Hele min familie er bønder, så da jeg ville være skuespiller, var der en opfattelse af, at det var da ikke noget, man bare lige gjorde, fortæller hun.

Bodil Jørgensen er selv fra et sted, hvor kragerne vender. Hun er nemlig opvokset i den sydjyske by Vejen og flyttede som ung til Aarhus og senere til København, hvorfra hun blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1990.

- Jeg kan da godt huske den der følelse af, at man ville noget mere, end det ens forældre ville. Jeg ville i hvert fald noget andet, fortæller hun.

Og ifølge Bodil Jørgensen er det en følelse, som rigtigt mange mennesker får i løbet af livet:

- Mine børn har jo nok også sådan nogle tanker om mig, og der er sikkert noget ved os som forældre, de gerne vil frigøre sig fra, siger den 60-årige skuespillerinde.

Selv om man på et eller andet tidspunkt flygter fra sin hjemstavn eller sit ophav, kan man godt lære at være stolt af, hvor man kommer fra.

- Sådan var det i hvert fald for mig, lyder det fra Bodil Jørgensen.

Da hun selv flyttede til storbyen og startede på Statens Teaterskole, gled hun lidt fra den ældre generation af sin jyske familie.

Men med tiden fandt de også tilbage til hinanden igen:

- Langsomt vender man tilbage og kigger sig over skulderen, og så ser man, at de værdier, man selv bærer rundt på, har man jo fået et sted fra. Det skal man huske at tænke på, siger skuespillerinden.

Da Bodil Jørgensen blev mor, begyndte hun at tænke mere over, hvad hun selv satte pris på ved sine forældre og sin opvækst - og ikke mindst hvad hun ville give videre til sine egne tre børn:

- Man skal lade dem lette og flyve selv, men man skal også altid være der til at guide dem i den rigtige retning, siger hun og fortsætter:

- Som forælder frygter man altid, at de pludselig vil falde. Men man må aldrig bide sig fast i, at tingene skal være på en bestemt måde efter ens eget hoved, for så risikerer man at skubbe sine børn væk.

Bodil Jørgensen mener dog, at det er mindst lige så vigtigt, at børn ikke dømmer deres forældre for at være anderledes.

Og det illustrerer filmen ret godt, mener hun.

For ligesom forældrene i filmen har svært ved at forstå, hvorfor deres datter har været til numerolog, er blevet veganer og vil være i et åbent forhold, er datteren mindst lige så anklagende og fordomsfuld over for sin bondefamilies uforståenhed over for politisk korrekthed og klimaforandringer.

- Filmen opererer med, at vi skal lære at forstå hinanden på tværs af generationer. Og det er vigtigt, at man udfordrer hinandens livsvalg engang imellem, så man kan tjekke sig selv, siger hun.

Bodil Jørgensens egen mor var god til at udfordre, hvad det var, hendes datter ville med skuespillet, og til at holde hende nede på jorden, selv om hun ikke nødvendigvis forstod datterens karrierevalg:

- Man skal ikke tro, at man er noget, for vi er små bitte mennesker alle sammen. For mig er det ikke nok at gå op ad den røde løber til premieren på en film. Det vigtige for mig er, at mit arbejde er med til at udvide verden, fortæller hun.

Det er altså sådan nogle værdier, Bodil Jørgensen har fået med hjemmefra, og som hun stadig holder fast i, selv om hun er meget anderledes end sine forældre.

Men Bodil Jørgensens forhold til sit ophav og sin hjemstavn ændrede sig først rigtigt til det bedre, da hun selv fik børn.

- I dag har jeg et meget anderledes og meget mere kærligt forhold til min hjemstavn. Det er kommet til at betyde meget mere for mig. Nu ser jeg på stedet med nye øjne, fortæller hun.

'Hvor Kragerne vender' har premiere den 22. juli, og i filmen er Bodil Jørgensen blevet genforenet med skuespillerinden Rosalinde Mynster, der spiller hendes datter.

De har tidligere spillet over for hinanden i seersuccesen 'Badehotellet'.

Også Jesper Groth og Jens Jørn Spottag medvirker i filmen.