Bønfalder hende: - Tag mig tilbage

Marco Harry indrømmer nu, at han savner Silke Kristensen meget og vil derfor gerne have hende tilbage

Marco Harry er ikke i tvivl om, at han har fundet den eneste ene, men det er ulykkelig kærlighed. De er nemlig ikke sammen.

Marco krængede sit hjerte ud til Ekstra Bladet, da han fredag aften var troppet op på den røde løber til Reality Awards i en særdeles farverig mundering for at skille sig ud fra de andre 'tosser'.

- Det er alle Danmarks tosser, der er samlet her i dag, så jeg er nødt til at skille mig lidt ud, ellers bliver man overhalet, grinte han.

Der var ingen tvivl om, at Marco var i festhumør, men smilet blegnede lidt, da Ekstra Bladet spurgte ind til realitydeltagerens kærlighedsliv.

- Uha, jeg har nok indset, at jeg har mødt 'the one and only', så det er lidt deprimerende for tiden, fortalte han og tilføjede:

- Jeg datede Silke meget kort, og den gik ikke, men jeg ville ønske at hun var her. Det her er en direkte opfordring til Silke - hun må gerne komme tilbage til mig. Jeg savner hende meget, understregede han.

Silke var med i 'Paradise Hotel' 2019/2020, hvor romancen mellem hende og Marco begyndte. Foto: Nent Group

Marco og Silke mødte hinanden i slutningen af deres ophold på 'Paradise Hotel' i 2020, og da optagelserne stoppede, og de var kommet hjem til Danmark, blev de to hurtigt kærester.

Men det varede ikke længe, før paradisoerne gik fra hinanden. Det var Silkes beslutning, at forholdet skulle slutte, fordi Marco var lidt mere glad for byture end for at tilbringe tid sammen med sin kæreste.

- Silke og mit forhold sluttede, fordi jeg absolut ikke var klar til en kæreste. Jeg havde fået storhedsvanvid og troede, samtlige piger i verden ville have mig, sagde Marco til Realityportalen i januar 2021.

Marco og vennen Jeppe Risager på den røde løber til Reality Awards 2022. Foto: Jonas Olufson

