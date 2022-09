Børnene blev væk: Bubber er blevet gift

Bubbers voksne børn blev væk, da han lørdag blev gift i Garnisonskirken i København.

Her sagde den kendte tv-vært 'ja' til sin Signe Rossing ved en vielse, der blandt andet blev overværet af politiker Lars Løkke Rasmussen og fru Sólrun, filminstruktør Tomas Villum Jensen og sangerinde Julie Berthelsen.

- Jeg har glædet mig helt vildt meget til i dag, sagde Bubber, og fortsatte:

- Signe skal følges op ad kirkegulvet af Alfred (Bubber og Signes fælles søn, red.), morfar og Alfreds søskende.

De søskende som Bubber taler om er naturligvis Signe Rossings børn, som hun har med en tidligere partner.

Parret cyklede fra kirken og hjem for at feste. Foto: Emil Agerskov

'Det er korrekt'

Fredag kunne Bubber, hvis borgerlige navn er Niels Christian Meyer, fortælle til Ekstra Bladet, at hans to døtre ikke ville dukke op til den store dag.

- Der er korrekt, at mine piger ikke kommer til brylluppet, og at de ikke vil se mig, fortalte han.

Annonce:

Trods det at Bubber i samme interview fortalte til Ekstra Bladet, at han har et fint forhold til sønnen Oscar, 30, og at de to ofte taler sammen, så dukkede han altså heller ikke op til brylluppet. Dette bekræftede Bubber med et 'desværre'.

Over stok og sten. Foto: Emil Agerskov

Bruden Signe Rossing havde ikke umiddelbart nogle kommentarer. Dog kunne hun fortælle, at vielsen 'gik godt'.

Det nygifte par drog af sted fra Garnisonskirken på en pyntet tandem-cykel, som de skulle cykle seks kilometer hjem på. Festen blev nemlig holdt i parrets hjem.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Gæster som støtter dem

Sangerinden Julie Berthelsen var med til brylluppet, fordi hun er blevet gode venner med Bubber, efter at de har arbejdet sammen på Cirkus Arena siden 2019.

Hun fortalte at stemningen var god, og at gæsterne var folk som støttede parret.

- Stemningen er fantastisk. Det er mennesker, som står dem nær og som støtter dem, sagde sangerinden.

- Det er voksne mennesker, som har været der før, og som bare gerne vil fejre deres kærlighed.

Læs også: Bubber om familiestrid: - Det gør ondt helt ind i sjælen