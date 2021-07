Børnetelefonen bimler efter dødsulykke: Sådan taler du med dit barn

Den 22-årige youtuber Albert Dyrlund mistede onsdag livet, da han på tragisk vis faldt ud over en skrænt fra 200 meters højde.

Den tragiske ulykke skete i Italien, da Dyrlund var i gang med at optage en video til sin Youtube-kanal.

Albert Dyrlund har i flere år været et kendt navn på Youtube - især blandt børn og unge. Med sine 160.000 følgere på det sociale medie var han blandt de største youtubere herhjemme.

Da nyheden om Albert Dyrlunds død ramte medierne, væltede det derfor også ind med kommentarer på sociale medier fra fans, som var berørte af den ulykkelige episode.

Børnetelefonen ringer

Og Børnetelefonen har da også haft ekstra at se til efter dødsulykken. Det fortæller direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, til Ekstra Bladet.

- Vi har haft flere børn, især drenge, der har ringet ind til Børnetelefonen, og det kommer nok til at fortsætte lidt endnu, siger han.

Børnetelefonen har modtaget flere henvendelser omkring Albert Dyrlunds død. Foto: Christian Lykking // Jyllands-Posten

Børns Vilkår er derfor kommet med nogle råd til, hvordan man som forældre kan tage snakken med sine børn, hvis de står tilbage med svære tanker og spørgsmål ovenpå det tragiske dødsfald.

For selvom man som forældre ikke kender meget til sine børns færden på nettet og ikke har nogen relation til Albert Dyrlund, er det noget, der kan føles enormt nært for de børn og unge, der har fulgt med i youtuberens liv.

- For nogle børn kan det føles som at have mistet en god ven. Personen har delt ud af sit liv, af sine sorger og glæder, og relationen kan derfor føles meget nær, siger direktør Rasmus Kjeldahl til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er vigtigt, at man ikke affærdiger barnets sorg med, at de ikke kendte hinanden. Man skal respektere, at det for barnet har været en nær relation.

Rasmus Kjeldahl har været direktør for Børns Vilkår siden 2013. Foto: Christian Lykking

Tal om døden

Mange af Albert Dyrlunds følgere var børn, og for en stor del af dem vil det være deres første møde med døden.

Det kan derfor være en god idé at spørge ind til, hvad de tænker om situationen, mener direktøren.

- Der kan opstå mange spørgsmål i forhold til døden. Derfor kan man spørge forsigtigt ind til, om der er nogle tanker, de har gjort sig i anledningen af den her triste nyhed, siger han og fortsætter:

- Men vores hovedbudskab er at rumme børnenes følelser og respektere, at det er en verden, som de fleste voksne nok ikke forstår, hvor vigtig er.

På deres Facebook-side har Børns Vilkår delt tre gode råd. Dem kan du læse her: