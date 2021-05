Boet efter Bent Fabricius-Bjerre: Hiver millioner ud af selskab

Da komponisten Bent Fabricius-Bjerre døde 28. juli sidste år, efterlod han en gedigen pengetank til sine arvinger, heriblandt selskabet Artum ApS.

Og selvom boet efter den kendte musiker endnu ikke er færdigbehandlet, er der taget hul på selskabets pengetank.

Da den folkekære komponist døde, havde selskabet en pengetank på 136,7 millioner kroner. Men af et nyt regnskab fremgår det, at der udbetales et udbytte på 68 millioner kroner. Dertil kommer et ekstraordinært udbytte i løbet af året på 15 millioner kroner. Altså er der i alt udbetalt 83 millioner kroner fra selskabet.

Det er stadig boet efter den folkekære komponist, som formelt ejer selskabet. Men 26. april i år skiftede direktørstolen fra komponistens søn Henrik Fabricius-Bjerre til Bent Fabricius-Bjerres enke, Camilla Padilla Arndt.

Hun har desuden overtaget Hellerup-villaen.

Bent Fabricius-Bjerre og Camilla Padilla Arndt. Arkivfoto: Mogens Flindt

Frem til sin død var Bent Fabricius-Bjerre eneejer af selskabet, og det har således ikke stået klart, hvordan hans arv skulle fordeles.

Ekstra Bladet har derfor været i kontakt med Camilla Padilla Arndt for at høre, om udbyttebetalingen er en del af bodelingen. Men hun meddeler, at familien ikke ønsker at kommentere sagen. Samme melding kommer fra Henrik Fabricius-Bjerre.

Heller ikke Søren Holck-Andersen, der er advokat i boet efter komponisten, ønsker at kommentere, hvordan boet skal deles.

Så rig var Bent Fabricius-Bjerre

