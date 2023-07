Bøvet bedrag på TV 2: 'Latterligt at overvære'

Annonce:

Loyal eller forræder?



TV 2 sammenligner selv sit nye internationalt indkøbte koncept med computerspillet 'Among Us' og filmen 'Knives Out - var det mord?'



Plottet: Et broget selskab af hele 18 kendisser skal lyve, bedrage og myrde hinanden i en kompliceret form for reality-krimi.



Desværre er det kun den manipulerende underlægningsmusik, som fremstår uhyggelig.



Mødet med de uoverskueligt mange 'kendte' er mere i kategorien tåkrummende komisk. Måske er den sjoveste leg for familien at gætte, hvem de udvalgte 18 er.



Lise vimser igen

Vi taler om tv-værter, du ikke kan huske. Skuespillere, du ikke kan genkende. Og komikere, der ikke siger noget sjovt. Tilsat giftiggrønne velkomstdrinks, bind for øjnene og lyden af hjerter, der banker overdrevent.



Der er en youtuber, som hedder Elias. Og en influencer ved navn Julia Sofia. Vi møder Dirch Passers barnebarn. Og Oliver Bjerrehuus' søn, som nu er 'tidligere model'. Plus en konditor, en naturvejleder og en counterstrike-spiller, som sjovt nok viser sig at være den mest strategiske.



Og i spidsen for den avancerede selskabsleg har vi selveste Lise Rønne, som igen vimser rundt med alvorlig mine og taler meget laaaaangsomt, så hverken de stakkels kvasikendisser eller Familien Skærm bliver tabt ved havelågen.



Agatha Christie lost in 'Paradise'

Som alt andet reality-tv handler det om at udveksle banale strategiske refleksioner. For derefter at forråde hinanden på en måde, hvor seerne kan føle, at de er klogere end de forvirrede deltagere.

Annonce: