Bojesen i retten: Flere mails om kvinder kom frem

En højtstående kultur-konge og en af landets største operastjerner.

Det er parterne i den sag, som var til hovedforhandling torsdag ved byretten i København.

Sagsøger er Michael Bojesen, der har hevet operasangeren Peter Lodahl i retten, fordi han mener, han har delt en mail med Ekstra Bladet. Det bestrider Peter Lodahl.

Den pågældende mail blev bragt i Ekstra Bladet 14. april sidste år, og i den omtaler Michael Bojesen en kvindelig operasangers bryster og brystvorter.

Han skriver, at 'hun har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med...'

Han blev foreholdt den mail i retten af forsvarer Vibeke Borberg:

- Mener du selv, det er en sexistisk kommentar?

- Ja.

Fra torsdag morgen til sen eftermiddag havde parterne taget plads i Københavns Byret, hvor sagen blev ført. Foto: Jonas Olufson

Flere mails

Det blev af Michael Bojesen gjort gældende, at der var en sjofel jargon blandt de to venner, og at det derfor ikke var unormalt, at han fik tilsendt et billede af en kvindelig sanger, hvor meningen var, at han skulle fokusere på hendes udseende.

Omvendt fremlagde Peter Lodahl en række nye mails i retten, som aldrig har været fremme før, hvor Michael Bojesen omtaler kvinder på samme måde, som han gør i den oprindelige mail.

Der er blandt andet tale om en mail, hvor Peter Lodahl skriver; 'En at holde øje med?', hvortil Bojesen svarer; 'hende ville jeg til enhver tid holde øje med, også hvis hun ikke sang'.

Eller en mail fra marts 2015, hvor Peter Lodahl skriver; 'hende her skal vi holde øje med', hvortil Bojesen svarer; 'Store talenter - og hun synger også godt'.

Derudover blev der fremlagt en mail, hvor Michael Bojesen omtaler en kvinde som en 'tyk sopran'. Det sidste var med henvisning til, at hendes kropsstørrelse kan have indvirkning på hendes karriere og rollevalg, da hun eksempelvis kan blive bedt om at tabe sig til en rolle, forklarede han under afhøringen.

De to parter har i en årrække været så nære venner, at de holdt nytår sammen og deltog i fødselsdage i hinandens familie. Men det fik en ende i 2018. Foto: Stine Bidstrup

Rådgiver eller ej?

Parterne har haft en nær relation, hvor de også professionelt har talt meget sammen, da de begge er en del af det klassiske musik-miljø.

Da Michael Bojesen var chef for Copenhagen Operafestival arbejdede de to endda professionelt sammen. Men der er uenighed om, hvad arbejdet indebar.

Michael Bojesen mener, at Peter Lodahl var såkaldt 'kunstnerisk konsulent', mens Lodahl i stedet mener, at han var rådgiver i et såkaldt 'advisory board'.

Han fortæller dog, at det hele blev holdt under radaren i det, han sammenligner med en 'skyggebestyrelse', fordi Michael Bojesen ifølge ham ikke havde de rette kompetencer.

Derfor skulle Peter Lodahl og en anden person 'dække de blinde vinkler', forklarede han i retten.

Hele den del afviser Michael Bojesen blankt, og han fortæller i stedet, at der var tale om nogle bestemte projekter, som Peter Lodahl blev tilknyttet.

Stor opmærksomhed

Det er i den grad en sag af de helt store, når det kommer til offentlig interesse og celeber karakter.

Parterne er begge en del af det finere kulturliv, og blandt tilhørerne var da også en række kendisser. Faktisk så mange, at der på ingen måde var plads til dem alle i retten.

Det er dog ikke kun parterne selv, der er celebre. Også deres advokater, Heidi Højmark Helveg og Vibeke Borberg, er toneangivende advokater, når det kommer til medieret og privatliv.

Der er endnu ikke gjort noget officielt krav på erstatning, men Michael Bojesen søger 200.000 kroner i tortgodtgørelse.

Dommen i sagen falder 9. marts, oplyste dommeren.