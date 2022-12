Boliger for millioner: Her er årets største kendishandler

Pianisten og tv-vært Nikolaj Koppel har sammen med sin hustru Sille Koppel købt og solgt for mange millioner på Frederiksberg i år.

Først solgte parret i maj et rækkehus i den mondæne hovedstadskommune for 16.750.000 kroner, hvorefter de i august solgte deres lejlighed et par kilometer væk for runde 11 millioner kroner.

