Bombarderes med trusler på nettet: - Det kan ikke være rigtigt

I dag, mandag, siger kalenderen 8. marts, og traditionen tro betyder det, at det er kvindernes internationale kampdag.

Ét år er dermed gået siden den seneste kampdag, men der er stadig masser af grunde til at kæmpe. Det mener Louise Kjølsen, bedre kendt som 'Twerk Queen'.

Mange kvinder holder sig nemlig stadig tilbage fra at udtale sig og blande sig i den offentlige debat af frygt for at modtage trusler og grove beskeder. Og det er et kæmpe problemer, mener 33-årige Louise Kjølsen.

I slutningen af 2020 kunne man i DR-serien 'Hvem vil voldtage Louise?' se, hvordan hun forsøgte at finde frem til en mand, der sendte hende trusler og grove beskeder.

- Så jeg har arbejdet ret intensivt med det, og jeg har fundet ud af, at jeg langt fra er den eneste. Faktisk modtager næsten alle kvinder, jeg kender, der udtaler sig i offentligheden, grove beskeder - jeg vil faktisk sige trusler, siger hun til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg har en teori om, at det derfor ikke bare er en 'emotionel skraldespand' for de mænd, men at det faktisk er en mere bevidst strategi, man bruger mod kvinder for at få dem til at tie stille.

Louise Kjølsen var med, da der i slutningen af 2018 blev holdt demonstration for samtykke-lovgivningen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Trusler om voldtægt

Louise Kjølsen modtager alt fra dickpics og tilsvininger til trusler om, at hun eller hendes mor bliver voldtaget.

- Og jeg kan mærke, at det gør, at jeg er nødt til at vurdere, om jeg kan overskue de konsekvenser, det får, inden jeg udtaler mig om et emne. Hver gang skal jeg overveje, om jeg vil betale den pris, det kommer til at koste, siger hun og slår fast, at hun langt fra et den eneste, der har det sådan.

- Så det har en pris, og den pris er, at kvinder trækker sig fra den demokratiske debat, vi gerne skulle kunne have i samfundet. Det er ikke et kvindeproblem, og det er ikke et internetproblem. Det er et samfundsproblem.

Politiet er søde, men ... Hun har gentagne gange været i kontakt med politiet, fordi hun på et tidspunkt fik nok og begyndte at anmelde trusler og dickpics, som dukkede op i hendes indbakke. De er bare ikke i stand til at løfte opgaven, mener hun. - Jeg indsamlede selv en rapport med 100 siders bevismateriale, som jeg afleverede til politiet, men de har stadig ikke fundet frem til personen, der i øvrigt stadig truer mig. Louise Kjølsen mener, at politiet mangler ressourcer til at efterforske alle den slags sager, men det er ikke det eneste problem. Lovgivningen sætter ifølge hende for mange begrænsninger for, hvad politiet må og ikke må gøre, når de efterforsker sager omkring trusler på nettet. - Vi har givet politiet lov til at gå med våben, fordi de onde har våben, og vi mangler at gøre det samme på internettet. Lige nu må politiet nærmest kun det samme som os civile mennesker. De skal have lov til at gøre det samme som de onde mennesker på internettet, for det er kun sådan, de kan fange dem, siger hun og fortsætter: - Det kan jo ikke passe, at det i 2021 er omkostningsfrit at true kvinder på internettet, hvis bare man kan oprette en ProtonMail (en sikker mail hvor beskeder krypteres, red.)

Lang vej endnu

Louise Kjølsen fortæller, at hun klart kan mærke en stigning i antallet af grove beskeder og trusler, hun modtager, hver gang hun udtaler sig.

Derfor forventer hun også, at hun kommer til at få den slags beskeder i indbakken ved at stille op til dette interview. Alligevel har hun dog valgt at takke ja.

- Der er stadig meget lang vej endnu. Det kan ikke være rigtigt, at kvinder skal afholdes fra at udtale sig og deltage i debatten. Vi er nødt til at blive ved med at sætte fokus på det, for kun ved at italesætte det, kan vi ændre på det, siger hun.