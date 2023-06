Bonderøvsfest i Korsør: - Jeg har lavet 600 frikadeller

Den røde løber var rullet ud, Dennis’ hvide jakkesæt fra barnedåben fundet frem, og så var hele Korsør gågade ellers også stoppet op for at stirre sig blind på fejringen af kendisstylisten Dennis Knudsens 60-års fødselsdag.

Udover de forbipasserende var 120 gæster inviteret til ’bonderøvsfest’ eller ’tres-skobal’, som Knudsen selv kaldte det, i kendisstylistens nye kursuslokaler i Korsør gågade.

Der var saltstænger, og drinks i papkrus fra bowle til de hurtige festdeltagere. Men selvom festen blev holdt med et forsamlingshus-fest touch i ret provinsielle omgivelser, blev der hurtigt aflivet enhver tvivl om, at Knudsen er mand med en hang for det pompøse.

Der var heldigivs elscooter-parkering lige ved siden af den røde løber. Foto: Per Rasmussen

For da fødselaren viste sig, var han flankeret af diverse snackfade med alt fra romkugler til flæskesvær, som blev båret af letpåklædte oliesmurte muskelmænd og en ’salatdronning’ til at holde vægten nede med hjertesalatblade. Og fødselaren selv? Han var i hopla, men dog en lille smule mut over at fylde 60.

- Jeg føler mig overhovedet ikke gammel, jeg lever jo ungt liv med børn, så jeg er faktisk en meget ung mand indeni, fortalte en bredt smilende Dennis Knudsen til den fremmødte presse.

- For den etikette at få på sig som 60-årig, det synes jeg, er i min bevidsthed én, der er gammel. Og det stempel har jeg det altså lidt svært med.

- Det kan godt være, at os på 60 er gamle på etiketten, men det er jeg fandme ikke indeni.

Det var ikke noget, der kunne tage det gode humør fra Dennis Knudsen. Foto: Per Rasmussen

Den runde fødselar havde i dagens anledning selv stået for at sammensætte menuen, som skulle afspejle aftenens tema. Der var rejecocktails til forret, og så var der frikadeller med det der hører til i alle afstøbninger til hovedret. Alt sammen kreeret af Dennis Knudsen selv, som i dagene op til havde trukket i forklædet for at lave 600 frikadeller til sine indbudte gæster.

- Planlægning har jeg stået for selv. Hele lortet. Jeg har stået for al maden selv til 120 gæster, forklarer Dennis Knudsen til den fremmødte presse.

- Så jeg har stået og lavet 600 frikadeller.