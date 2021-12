Bordel-mareridt er slut: - Flyder med lort

Matilde Kimer kan glæde sig over, at der ikke længere er prostituerede i hendes hjem - nu venter en gigantisk oprydning og renovering

Den første del af et uoverskueligt mareridt ser endelig ud til at være slut for DR-journalist Matilde Kimer og familien.

Efter tre måneder med prostituerede i deres udlejede hus er der nemlig endelig gode nyheder.

Det fortæller Matilde Kimer til Ekstra Bladet.

- Hun (lejeren, red.) skriver torsdag, at nu ville hun gå i gang med at rydde op, og at hun ville være ude af huset klokken 15.00.

Ud over sprutflasker, kondomer og gammelt tøj, viser efterladenskaber også, at der blev brugt lattergas til den helt store guldmedalje. Foto: Jonas Olufson

Den pludselig beslutning om at fraflytte adressen, som lejeren ikke har betalt husleje til de sidste par måneder, kommer, efter at Matilde og familien fik fat i Fogedretten og Ekstra Bladets dækning af sagen.

I Fogedretten har Matilde Kimer også fået rettens ord for, at det skam er helt i orden, at lejemålet er opsagt, efter lejeren ikke har overholdt reglerne for lejemålet.

Skraldet har hobet sig op, mens huset har været udlejet. Foto: Jonas Olufson

Alt er ødelagt

Men selvom lejeren skrev til Matilde Kimer, at hun ville 'rydde op', er det langt fra det samme hus, som familien efterlod, der står tilbage.

- De har efterladt en hel del. Der er fx en kvindeoverkrop, der ligner, at den kan spændes på nogen, der måske ikke har en kvindelig overkrop. Der er skubbet senge ind i alle værelser, og mine børns senge er bare blevet sat ud i haven, lyder det.

De nu tidligere lejere har da også forladt huset i sådan en fart, at der er blevet glemt lidt. Foto: Jonas Olufson

Også gulve og vægge har lidt under lejemålet.

- Der er kamprøget derinde. Vores hvide vægge er gule nu. Der er flået håndtag af dørene og vaskemaskinen. De har ikke haft nogen askebægre, så de har skoddet på vores trægulv. Det flyder med lort over det hele.

Mathilde Kimers bror var ved huset, da lejeren var fraflyttet, og er nu den eneste, der kan komme ind og ud.

- Vi har haft låsesmed ude nu, og nu er det vores hus igen. Så den første del af mareridtet er overstået.

Det var bestemt ikke til at tage fejl af, at huset var beboet af andre end en enlig mor, da Ekstra Bladet var forbi. Foto: Jonas Olufson

Under lejemålet har Matilde Kimer flere gange forsøgt at råbe politiet op omkring bordel-virksomheden i hendes hjem.

I flere måneder fik hun dog ikke svar, og det er først efter fraflytningen, at politiet ifølge Matilde Kimer har været forbi.

- Vi bliver ringet op af en fra politiet, der fortæller, at de har været forbi, og at lejeren har en anden version af historien, og at de ikke fandt det bevist, at der var drevet bordel i huset. Så nu er sagen afsluttet.

Fra børneværelserne er børnenes senge smidt ud og rykket ud i haven, så der kunne være plads til dobbeltsenge i hvert værelse. Døren til sønnens værelse er også smadret. Foto: Jonas Olufson

Vil køre en sag

Ifølge Matilde Kimer har familien tænkt sig at køre en erstatningssag mod lejeren.

- Det bliver vi nødt til. Vi kommer til at stå med en gigantisk regning. Det bliver i hvert fald et par 100.000 kroner. Vi ved godt, at det sikkert ikke bliver hende, der kommer til at betale os tilbage, men vi bliver nødt til at søge retfærdigheden.

Rammerne på børnenes senge kunne ikke bruges af lejerne, der har smidt dem i haven, men brugt madrasserne. Foto: Jonas Olufson

Selvom Ekstra Bladet og Matilde Kimer selv har bevist, at der blev drevet bordel på adressen, har lejeren på intet tidspunkt indrømmet.

- Hun skriver til os, at hun er ked af, hvordan det er endt, og at hun bare har boet der med nogle veninder.

Alligevel kan familien konstatere, at der lige op til sidste weekend har været annoncer for prostituerede, der huserede på adressen.

Billeder fra prostitutionsannoncer på nettet

Fuld skærm

På annoncer, Matilde Kimer og hendes mand har fundet på nettet, poserer prostituerede foran deres møbler, vurderer de og deres advokat. Privatfoto Privatfoto Privatfoto Privatfoto Privatfoto

Bruger det aldrig igen

Det er da også helt sikkert, at familien ikke kommer til at leje deres hus ud igen, mens de er udstationeret.

- Det bliver et klart nej. Og jeg kan meget klart sige, at vi ikke kommer til at bruge det bureau (Housing Denmark, red.) igen.

På Mathilde Kimers datters værelse har endnu en dobbeltseng også fundet vej. Der er brændt hul i madrassen, og i alle rum har man taget røgalarmerne ned. Foto: Jonas Olufson

Familien var af firmaet blevet lovet, at lejeren var en enlig mor, men da sagen viste sig at være en anden, fik de ingen hjælp af Housing Denmark.

- De startede med at sige, at det ikke var deres problem. Til sidst gav de os navnet på en advokat og noget kompensation. Men jeg vil ikke sige, at han har givet os en gave. Han har givet os en bordelmutter, lyder det fra Matilde.