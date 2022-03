'Borgen'-stjerne på dagpenge

Livet som skuespiller er ikke altid en dans på roser. Det er den 32-årige skuespiller Simon Bennebjerg et godt eksempel på.

Selvom han er en del af castet i DR's nye sæson af 'Borgen', hvor han er at finde i rollen som udenrigsminister Birgitte Nyborgs sekretær Oliver Hjort, er han til dels arbejdsløs for tiden.

- Lige nu er jeg på dagpenge. Og så underviser jeg lidt på en daghøjskole, som jeg selv har gået på, siger han til B.T., da han lørdag aften troppede op på den røde løber forud for uddelingen af Bodilprisen.

Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Faktisk nyder Simon Bennebjerg friheden ved ikke at arbejde hele tiden, da det giver ham tid til at rejse og slappe af, når det passer ham.

Simon Bennebjerg til Bodilprisen med sine veninder. Foto: Claus Bech

Største rolle

Skuespilleren var nomineret i kategorien 'Bedste mandlige hovedrolle' for filmen 'Pagten', og på trods af at prisen gik til Anders Matthesen for hans stemmepræstation i 'Ternet Ninja 2', har det uden tvivl været Simon Bennebjergs største rolle i karrieren.

- Det har været en kæmpestor gave og jeg havde selvfølgelig en masse tanker inden; Hvordan bliver det at medvirke i sådan en stor film, men der er jo en masse hjælp til mig igennem sådan en som Birthe (Neumann, red.), med så erfarne kræfter, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Udover det er Birthe jo et enormt behageligt menneske, så det har også været enormt behageligt for mig at lære hende at kende og spille sammen med hende, lød det videre.

Simon Bennebjerg er uddannet som skuespiller på Den Danske Scenekunstskole i København i 2016. Han har blandt andet medvirket i 'Arvingerne III' på DR og i spillefilmen 'Mesteren af Charlotte Sieling'.