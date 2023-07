Boris tatoverer Mette: - Vi kommer til at hygge os i nat

Spoiler-advarsel: Mette inviterer i aftenens afsnit af 'Bachelorette' Boris på en romantisk date, og bejleren har et es i ærmet, der får Mettes tårer til at flyde

Der er for alvor kærlighed i luften i aftenens afsnit af datingprogrammet Bachelorette, der allerede kan ses på TV 2 Play.

Mette har inviteret Boris ud på en romantisk date, der ender med at Mette får sig en rørende overraskelse.

Til at starte med har Mette arrangeret, at de to turtelduer skal ud at surfe, og senere begiver de sig videre til en romantisk strandmiddag med stearinlys og dybe snakke, der blandt andet falder på fremtiden og børn.

Stor overraskelse

Som daten går, bliver stemningen mere og mere romantisk, og da de efter middagen drikker champagne i en robåd på stranden, hiver Boris en overraskelse op af hatten.

- Jeg har forberedt noget, og jeg håber, at du er frisk. For vi skal tatoveres, siger Boris, hvortil Mette grinende udbryder:

- Åh nej, Boris - nu begynder jeg igen at få de der 'du er en psykopat'-vibes. Jeg elsker overraskelser, men den her var jeg ikke forberedt på, griner hun.

Boris tager tatoveringsmaskinen op fremlægger en idé til et motiv, som Mette eventuelt kunne få tatoveret.

- Jeg har én idé. Jeg ved ikke. om den er åndssvag. Men den handler det barndomsminde fra dine bedsteforældre, som du fortalte mig om, siger Boris.

Rørende barndomsminde

Mettes barndomsminde går ud på, at hun sammen med sin lillebror bandt håndklæder rundt om halsen og legede superhelte, når de var hjemme hos deres bedsteforældre.

Mette synes, at det er en 'mega cute' idé. Faktisk så cute, at hun må trøstes af Boris, da hun bliver meget rørt over situationen.

- Jeg er rørt over den her tegning, fordi det betyder SÅ meget for mig. Det er hos min farmor og farfar, jeg har haft mine bedste barndomsminder. Der rør mig virkelig dybt, fortæller Mette med tårer i øjnene.

Boris tatoverer derefter et motiv af to tændstikmænd, der leger superhelte med håndklæder om halsen, på Mettes læg.

Mette Sommer på tatoveret på sin sneste date med Boris, der ogsp endte med, at de to turdelduer delte seng over natten. Foto: Lotta Lemche/TV2

Velykket date og 'happy ending'

Man kan roligt sige, at daten mellem Mette og Boris er yderst velykket. HVOR vellykket kan du se i afsnittet, hvor tårerne flyder og parterne skamroser hinanden.

Og ikke overraskende ender det hele med, at de to turtelduer sover sammen.

- Jeg tror ikke, at der skal stilles noget spørgsmålstegn til Boris og min kemi. Og vi kommer til at hygge os i nat, afslutter Mette med et stort smil.

